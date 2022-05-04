Более миллиона заявлений подано на получение новой выплаты на детей от 8 до 17 лет.

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Такие данные привёл министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он отметил, что большинство из поступивших заявлений были заполнены на портале Госуслуги с 26 по 30 апреля.

Подать заявку также можно лично в отделения Пенсионного фонда или МФЦ. Новая мера поддержки по указу Владимира Путина начала действовать с 1-го мая. Она касается малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.

Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума – в среднем порядка 6150 рублей на каждого ребенка. Однако, размер пособия может быть и больше.

Ожидается, что новая мера позволит поддержать порядка 5-ти миллионов российских семей, передает Радио Маяк.