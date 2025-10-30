112

Более 850 компаний со всей страны подали почти 1,3 тыс. заявок на соискание ежегодной национальной премии «Цифровые решения», которую учредило Правительство РФ и Минцифры России. Церемония награждения победителей пройдет 12 ноября в Москве.

Отмечается, что самыми популярными направлениями при подаче заявок стали платформы и сервисы, искусственный интеллект и государственные услуги. В числе других номинаций — связь и телеком, софт, кибербезопасность, кадры и обучение. Как сообщают в Минцифры России, премия «Цифровые решения» дает возможность заявить о своем проекте, войти в число лидеров цифровой трансформации и получить признание профессионального сообщества.

Имена лучших назовут на первом ИТ-форуме «Цифровые решения», который состоится в Национальном центре «Россия» в Москве с 12 по 15 ноября. Событие станет главной площадкой для развития диалога по всем направлениям цифровой трансформации.

Форум призван стать не просто отраслевой конференцией, а стратегической площадкой для активного взаимодействия представителей бизнеса и государства для совместной выработки мер по развитию ИТ-сферы. Гостей ожидают свыше 90 сессий с участием более чем 600 спикеров, интересные дискуссии, масштабная выставка цифровых решений, обмен опытом и многое другое.

Экспозиция выставки цифровых решений разделена на 8 тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: «Связь и телеком», «Государственные услуги», «Софт», «Искусственный интеллект», «Платформы и сервисы», «Кибербезопасность», «Российское "железо"», «Кадры и обучение». Интерактивные стенды призваны обеспечить максимальное вовлечение посетителей разного возраста и профессиональной подготовки.

Организаторы форума «Цифровые решения» — Правительство РФ и Минцифры России, оператор проекта — АНО «Национальные приоритеты», оператор деловой программы — АНО «Цифровая экономика». Форум проходит при поддержке национального проекта «Экономика данных».