У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
Более 850 компаний со всей страны подали почти 1,3 тыс. заявок на соискание ежегодной национальной премии «Цифровые решения»

30 октября 2025 12:41
Более 850 компаний со всей страны подали почти 1,3 тыс. заявок на соискание ежегодной национальной премии «Цифровые решения», которую учредило Правительство РФ и Минцифры России. Церемония награждения победителей пройдет 12 ноября в Москве.

Отмечается, что самыми популярными направлениями при подаче заявок стали платформы и сервисы, искусственный интеллект и государственные услуги. В числе других номинаций — связь и телеком, софт, кибербезопасность, кадры и обучение. Как сообщают в Минцифры России, премия «Цифровые решения» дает возможность заявить о своем проекте, войти в число лидеров цифровой трансформации и получить признание профессионального сообщества.

Имена лучших назовут на первом ИТ-форуме «Цифровые решения», который состоится в Национальном центре «Россия» в Москве с 12 по 15 ноября. Событие станет главной площадкой для развития диалога по всем направлениям цифровой трансформации.

Форум призван стать не просто отраслевой конференцией, а стратегической площадкой для активного взаимодействия представителей бизнеса и государства для совместной выработки мер по развитию ИТ-сферы. Гостей ожидают свыше 90 сессий с участием более чем 600 спикеров, интересные дискуссии, масштабная выставка цифровых решений, обмен опытом и многое другое.

Экспозиция выставки цифровых решений разделена на 8 тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: «Связь и телеком», «Государственные услуги», «Софт», «Искусственный интеллект», «Платформы и сервисы», «Кибербезопасность», «Российское "железо"», «Кадры и обучение». Интерактивные стенды призваны обеспечить максимальное вовлечение посетителей разного возраста и профессиональной подготовки.

Организаторы форума «Цифровые решения» — Правительство РФ и Минцифры России, оператор проекта — АНО «Национальные приоритеты», оператор деловой программы — АНО «Цифровая экономика». Форум проходит при поддержке национального проекта «Экономика данных».

Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
