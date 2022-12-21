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Более 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности регионаБолее 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности региона

21 декабря 2022 15:59
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Самарская область вошла в число 18 субъектов РФ, которые в этом году приняли участие в федеральном проекте «Повышение доступности туристических продуктов».

Самарская область вошла в число первых 18 субъектов Российской Федерации, которые в этом году приняли участие в федеральном проекте «Повышение доступности туристических продуктов». Эта программа вошла в состав национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Бесплатно социальным сертификатом могли воспользоваться учащиеся 5-9 классов.

За время реализации проекта в Самарской области в нем приняли участие уже 7611 школьников. В их числе – те, кто добился успехов в учебной, спортивной, творческой, добровольческой (волонтерской) деятельности, а также дети-сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей. Кроме того, принять участие в бесплатных экскурсиях по региону смогли дети военнослужащих, которые сейчас защищают интересы нашей страны в зоне проведения СВО.

Экскурсионная программа рассчитана на два дня - ребята путешествуют по региону и знакомятся с туристическими объектами. Маршруты программ сформированы для максимального погружения детской аудитории в богатое культурное и историческое наследие нашей области.

Большое внимание развитию внутреннего туризма, повышению туристической привлекательности региона уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Очень важно, чтобы жители Самарской области больше узнавали о родной земле, ее истории – и славной, и трагической, о разных эпохах, о разных культурах. Невозможно любить то, что не знаешь. И чем больше мы будем узнавать нашу Родину, ее регионы, тем больше мы будем проникаться любовью и уважением к ее истории, многонациональной культуре», – подчеркивает глава региона.

«Детские туристические маршруты наполнены самыми интересными достопримечательностями: осмотр уникального подземного объекта, еще недавно засекреченного «Бункера Сталина», посещение нового «Парка дружбы народов», концепты и раритеты АВТОВАЗа в Тольятти, живописные Жигулевские горы на Самарской Луке, неоготический замок Гарибальди на берегу Волги, интересные кулинарные мастер-классы. Грамотно спланированные программы путешествий позволили охватить максимальное количество природных, исторических и памятных мест, посетить музеи и туристические площадки, получить полезные знания, умения и навыки, которые помогут ребятам в учебе и жизни», - подчеркивает министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Для школьников проводят обзорные экскурсии и по Самаре. У ребят есть возможность послушать истории о героях-участниках Великой Отечественной войны возле мемориального комплекса «Аллея маршалов» на площади Славы, прогуляться по набережной, побывать в музее авиации и космонавтики имени Королева Самарского университета, в котором находятся макеты авиационной и ракетно-космической техники, двигатели, кабина истребителя Су-9, авиационное вооружение, а также полюбоваться панорамным видом на Волгу с высоты птичьего полета на вертолетной площадке.

Также для детей организуют обзорные экскурсии по Сызрани с посещением краеведческого музея и мастер-классов. В программе и село Ширяево - одно из самых живописных мест Самарской области. В прошлом году его заслуженно включили в перечень "Самых красивых деревень и городков России".

Планируется, что подобные поездки будут проводиться для школьников и в следующем году. Это позволит еще большему количеству юных жителей региона узнать о туристических возможностях губернии, познакомиться с достопримечательностями, посетить природные, исторические и памятные места.

С 2020 года в области действует программа развития туризма, которая уже дает результаты. Так, значительно увеличилось количество организаций, которые предоставляют туристические услуги и возможности для размещения и отдыха, местные агентства стали активнее разрабатывать и предлагать новые интересные маршруты, обустраиваются точки притяжения туристов. С января по октябрь 2022 года туристический поток в регион составил свыше 2 000 000 человек, что на 43,3% выше аналогичного периода предыдущего года.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Мероприятия

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