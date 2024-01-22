Более 750 проектов уже подали жители Самарской области на форум «Сильные идеи для нового времени»-2024

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Лучшие проекты помогут в подготовке стратегии развития страны. В этом году форум «Сильные идеи для нового времени» будет проходить уже в четвертый раз. Его организаторы – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ. Идею можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 31 января 2024 года. Затем эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей. Лучшие предложения в конце февраля представят руководству страны.



В состав оргкомитета по подготовке и проведению форума «Сильные идеи для нового времени» входит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Традиционно регион - в числе лидеров по количеству поданных идей – в 2023 году их было размещено более 1300. В федеральный ТОП-1000 лучших проектов страны, отобранный экспертами высокого уровня и размещенный на платформе форума, от нашего региона вошли 66 проектов. Самарская область заняла 3 место в рейтинге регионов по числу вошедших в федеральный ТОП-100 лучших проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. В шорт-лист от региона вошли 9 инициатив.



В этом году жители региона разместили на крауд-платформе форума уже 758 идей, большая часть по тематическому направлению «Качество жизни населения». Также в числе востребованных у участников такие направления, как «Пространство для жизни», «Эффективный труд и образование», «Эффективное государство», «Технологическое развитие». Вы также можете принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию.