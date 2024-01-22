Я нашел ошибку
Главные новости:
Академик Чубарьян рассказал, зачем в школе изучать краеведение
Министерство просвещения предложило дополнить предмет «История» разделом «История нашего края»
По предварительным данным пожар произошел из-за замыкания электропроводки.
Возбуждено уголовное дело по факту пожара на Кировском рынке в Самаре
Большая часть по тематическому направлению «Качество жизни населения».
Более 750 проектов уже подали жители Самарской области на форум «Сильные идеи для нового времени»-2024
Иван Пивкин доложил, что движение по всем дорогам, которые остаются закрытыми, будет возобновлено до конца дня
В Санкт-Петербурге у двух туристов, прибывших из Китая, выявили оспу обезьян
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным после гибели кота Твикса
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным после гибели кота Твикса
В ГУ МВД СО прошла встреча представителей регионального главка с учащимися самарских ВУЗов.
В Самаре стартовал «Студенческий десант»
Поскольку в этом овоще содержится масса природных антиоксидантов.
Онколог: капуста способна замедлять старение клеток
Наверх
Самара  -22 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.97
-0.62
EUR 95.89
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Носферату и другие: мистика в немецком кино»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Человек, природа и искусство»
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 750 проектов уже подали жители Самарской области на форум «Сильные идеи для нового времени»-2024

22 января 2024 22:08
202
Большая часть по тематическому направлению «Качество жизни населения».

Лучшие проекты помогут в подготовке стратегии развития страны. В этом году форум «Сильные идеи для нового времени» будет проходить уже в четвертый раз. Его организаторы – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ. Идею можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 31 января 2024 года. Затем эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей. Лучшие предложения в конце февраля представят руководству страны.

В состав оргкомитета по подготовке и проведению форума «Сильные идеи для нового времени» входит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Традиционно регион - в числе лидеров по количеству поданных идей – в 2023 году их было размещено более 1300. В федеральный ТОП-1000 лучших проектов страны, отобранный экспертами высокого уровня и размещенный на платформе форума, от нашего региона вошли 66 проектов. Самарская область заняла 3 место в рейтинге регионов по числу вошедших в федеральный ТОП-100 лучших проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. В шорт-лист от региона вошли 9 инициатив.

В этом году жители региона разместили на крауд-платформе форума уже 758 идей, большая часть по тематическому направлению «Качество жизни населения». Также в числе востребованных у участников такие направления, как «Пространство для жизни», «Эффективный труд и образование», «Эффективное государство», «Технологическое развитие». Вы также можете принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками.
22 января 2024  12:45
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками
348
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
22 января 2024  11:04
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
279
в Самаре горит Кировский рынок
22 января 2024  10:45
В Самаре горит Кировский рынок
427
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
21 января 2024  13:22
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
770
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
20 января 2024  11:08
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
3105
Весь список