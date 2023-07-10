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Более 73 тысяч абитуриентов со знаками отличия ГТО воспользовались возможностью получения дополнительных баллов при поступлении

10 июля 2023 15:24
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За знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне» высшие образовательные учреждения могут начислять не менее двух баллов.

Более 73 тысяч абитуриентов со знаками отличия ГТО воспользовались возможностью получения дополнительных баллов при поступлении.

«За последние два года наблюдается положительная динамика участия россиян в ГТО: за 2020 год число присоединившихся граждан составило 900 тысяч, а в 2022 году уже 1,7 миллиона. Впечатляющие результаты также были достигнуты в период приемной кампании в вузы 2023 года, когда 73 тысячи абитуриентов обратились за подтвержением знака отличия ГТО через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале Госуслуг», - сказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
 
Вице-премьер добавил, что за знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне» высшие образовательные учреждения могут начислять не менее двух баллов, а остальные достижения оценивать по своему усмотрению. С 2022 года бонусная система заработала для обладателей не только золотых, но также серебряных и бронзовых знаков отличия.

 

Фото:   минспорта СО

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