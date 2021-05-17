Более 73 млн рублей пожертвований собрано Сбербанком и РКК  для пострадавших и семей погибших в Казани 

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Более 73 млн рублей пожертвований собрано Сбербанком и Российским Красным Крестом (РКК) для пострадавших и семей погибших при вооруженном нападении на гимназию №175 в Казани. Об этом журналистам сообщила пресс-служба президента ТатарстанаТ передает ТАСС.

"Центральный аппарат Российского Красного Креста совместно с правительством Республики Татарстан завершает сбор средств, открытый 11 мая. На 14:00 17 мая собрано 73 165 384 рубля. Сейчас ведется работа по определению списка потребностей пострадавших и их семей, которых затронула трагедия в казанской гимназии", - говорится в сообщении.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Сбербанк и РКК за инициативу и помощь.

"В это непростое время мы чувствуем всеобщую поддержку от наших партнеров, коллег, от всех жителей нашей страны. Хочу сказать искренние слова благодарности каждому, кто не остался равнодушным к нашей беде", - сказал глава региона, слова которого приводит его пресс-служба.

По словам председателя РКК Павла Савчука, все средства будут направлены на адресную помощь семьям по их индивидуальным потребностям, на организацию отдыха и санаторно-курортного лечения, на реабилитацию пострадавших. При необходимости погибшим в этой трагедии будут установлены памятники. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте РКК. Сбербанк оперативно обеспечил организацию сбора средств на счет РКК, а также максимальное информирование жителей РФ о возможности помочь.

"В долгосрочном периоде школьникам и педагогам будет оказываться психосоциальная поддержка, а в гимназии №175 планируем создать рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки. Также сейчас обсуждается вопрос с правительством Татарстана и соответствующими банками о помощи в погашении имеющихся кредитов", - отметил Павел Савчук.