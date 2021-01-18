Более 70 мест для крещенских купаний оборудованы во всех городах и районах Самарской области

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Вопрос обеспечения безопасности граждан при проведении одного из самых значимых для православных христиан праздников – Крещения Господня – обсудили на оперативном совещании в Правительстве, которое провел в понедельник, 18 января, Губернатор Самаркой области Дмитрий Азаров.

Морозы, установившиеся в регионе, позволяют в этом году оборудовать крещенские купели не только на прихрамовых территориях, но и на водных объектах. Так, по сообщению начальника регионального управления МЧС России Олега Бойко, в губернии организовано более 70 мест для купания (50 на реках и озерах, 20 – на прихрамовых территориях).

Обеспечивать безопасность православных будут медицинские бригады, сотрудники администраций муниципалитетов, представители правоохранительных органов. Специалисты уже приступили к дежурству в местах купания и будут находиться там до 17:00 следующего дня.

«Согласно данным Приволжского УГМС 18 января температура воздуха ночью достигала – 33 градусов, днем – 27 градусов. Ближайшие два дня ночная температура будет 20 – 25 градусов ниже нуля», – доложил Олег Бойко.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян напомнил, что в столь сильные морозы даже малейшее недомогание может обернуться для купальщика серьезными последствиями. Безусловно, стоит воздержаться от крещенских купаний людям с низким иммунитетом, подверженным хроническим и простудным заболеваниям.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что крайне важно продолжать информировать граждан о рекомендациях и предупреждениях врачей, рассказывать, какие противопоказания есть. Он призвал земляков сознательно и ответственно подойти к собственному здоровью, помнить, что главный смысл праздника – духовное очищение.

Кроме того, на оперативном совещании Дмитрий Азаров обратил внимание глав муниципалитетов на недоработки по уборке снега на городских улицах.

«Хочу еще раз обратить внимание глав муниципалитетов, в первую очередь, крупных – Самары, Тольятти и Сызрани: жалоб от людей по поводу уборки снега все еще много. Значит, недостаточно концентрируетесь на выполнении этой работы, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Прошу министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ совместно с ГЖИ в течение недели провести проверку того, как муниципалитеты справляются с этой простой, в общем-то, задачей, сделать выводы и представить их на следующем оперативном совещании».

То, как справляются руководители муниципалитетов со своими прямыми обязанностями по содержанию и развитию вверенных им территорий, Глава региона также проверит в ходе серии рабочих выездов в муниципальные районы, начиная с этой недели:

«У меня запланирована серия выездов в муниципальные районы. На этой неделе она начинается с Пестравского и Хворостянского районов, через неделю – Большеглушицкий и Большечерниговский районы. Я попросил бы подготовиться к этим визитам, в том числе министерства, – поручил Дмитрий Азаров. – Вместе с главами муниципальных районов, вместе с жителями внимательно посмотрим на результаты работы за прошедший год, в том числе по реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, итоги исполнения Стратегии социально-экономического развития, которую мы разрабатывали два года назад. И, конечно же, разберем проблемные вопросы, обсудим перспективные планы развития социальной сферы, инфраструктуры», передает пресс-служба облправительства.