У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
Более 670 многодетных семей Самарской области получили новую меру поддержки

30 октября 2025 09:45
155
Более 670 многодетных семей Самарской области получили новую меру поддержки

Более 670 многодетных семей Самарской области получили новую меру поддержки, реализуемую с этого года по решению губернатора Вячеслава Федорищева. Это компенсация 50% оплаты обучения за одного из детей, обучающегося очно в вузе или ссузе на платной основе. Данная мера поддержки стала частью региональной составляющей национального проекта «Семья», который инициирован Президентом страны Владимиром Путиным.

Одна из тех, кто воспользовался этой мерой поддержки, — Светлана Душаева из села Кинель-Черкассы. Один из трех ее сыновей учится в техникуме. От специалистов управления социальной защиты населения Восточного округа Светлана узнала, что может оформить компенсацию и получить обратно половину суммы. По словам многодетной мамы, необходимые документы она собрала и заполнила, процедура проста и понятна.

«За обучение на 2 курсе мне компенсировали 50% от его стоимости. Это очень здорово и существенная помощь для многодетной семьи. У нас с мужем есть мечта — дать хорошее образование детям. Благодаря этой мере поддержки мы уверенно движемся к её воплощению», — поделилась Светлана.

Одним из обязательных условий получения данной компенсации является наличие гражданства Российской Федерации у всех членов семьи. Обратиться за компенсацией может один из родителей или сам ребенок, с которым заключен договор на получение образовательных услуг. Заявление можно подать на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе «Социальный Портал» (minsocdem.samregion.ru/portal) или лично в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

В числе тех, кто воспользовался государственной помощью, — и семья Щелоковых из Отрадного. Марина Щелокова — многодетная мама, ее старший сын — студент техникума. Она признается, что эта финансовая помощь для нее — настоящее подспорье.

«Мера поддержки отличная. Очень нам помогла. Я считаю, что такие меры поддержки нужны. За обучение в этом году мы уже оплатили, а эти деньги пойдут на оплату обучения в 2026 году. Вот так нам помогли сохранить бюджет семьи, и мой сын получает достойное образование», — рассказала Марина.

Напомним, что в настоящее время на территории региона семьям с детьми доступно 42 меры поддержки. На эти цели с начала года из областного бюджета направлено более 39 млрд рублей.

 

