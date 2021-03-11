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Более 650 жителей региона получили жилье по программе «Сельская ипотека»

11 марта 2021 18:29
44
Главной особенностью данного вида кредитования является пониженная ставка, она не должна превышать 3%.

В Самарской области более 650 жителей получили жилье по программе сельской ипотеки. Это стало возможным благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Строительство жилья и создание комфортных условий проживания в сельской местности – часть стратегии лидерства главы региона Дмитрия Азарова.

Программа льготного кредитования граждан «Сельская ипотека» начала свою работу в 2020 году в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». За год ее действия в кредитные организации региона поступило свыше 5,2 тыс. заявок от жителей.

Главной особенностью данного вида кредитования является пониженная ставка, она не должна превышать 3%.  «Сельская ипотека» предполагает займ в размере не более 3 млн рублей на срок не более 25 лет. Первоначальный взнос должен составить не менее 10 % стоимости приобретаемого или строящегося жилья. Получить сельскую ипотеку могут не только жители сельских территорий, но и горожане, желающие переехать за городскую черту. 

В 2020 году в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» гражданам Российской Федерации было выдано 40 тысяч льготных ипотечных кредитов на сумму 86 млрд. рублей, из них – более 1,2 млрд. рублей в Самарской области. 

Александр и Наталья Субаевы – молодая семья из Сергиевского района Самарской области, получившая жилье по программе сельской ипотеки. Супруги жили 10 лет в квартире в поселке Сургут и всегда мечтали обзавестись своим домом. «Когда я узнал о программе сельская ипотека, я решил: не поверю, пока не сам не проверю. И обратился в банк. Летом заявку одобрили и уже осенью мы справили новоселье», - рассказал Александр.

Ипотечный кредит сельчанам оформили на 15 лет под 2, 7 %. «Я считаю, что это очень хорошая программа, которая позволяет молодым растущим семьям чего-то добиваться прямо сейчас, осуществить мечту о собственном доме», - поделилась Наталья Субаева, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

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