Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра.
Более 60 мероприятий состоится в рамках культурной программы РСД-2025

13 октября 2025 12:13
165
На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия- спортивная держава», который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября опубликована культурная программа мероприятий.

Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства Российской Федерации. Организатор РСД-2025 – Министерство Спорта России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс. При поддержке Правительства Самарской области.

Председатель организационного комитета Форума, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил, что в Самарской области подготовлена обширная культурная программа. В дни проведения Форума состоится более 60 мероприятий.

Культурная программа РСД-2025 объединит театры, концертные залы, а также 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 16 культурных объектов, представленных в Самаре и Тольятти.

Ключевым мероприятием культурной программы Форума станет «Парад Памяти», который пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. 

«Особое внимание в дни проведения Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» уделено сохранению исторической памяти и наследия, а также патриотическому воспитанию подрастающего поколения. «Парад памяти», посвященный военному параду, который состоялся в городе Куйбышеве, ныне Самаре 7 ноября 1941 года - запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Это мероприятие - дань уважения подвигу наших солдат и офицеров, отдавших жизни за свободу мира», - отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

В продолжение программы «Парада памяти» для гостей и участников Форума состоится концерт в театре оперы и балета им. Шостаковича.

Участникам Форума также предоставится возможность посещения ведущих музеев Самары, среди которых историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина, Самарский областной художественный музей, музей Эльдара Рязанова, музей «Самара космическая», а также масштабные выставочные проекты — «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается», «Детство. Мечты», «На велосипеде в космос» и «К Репину в Самару».

Театральные постановки и концерты — спектакли Самарского академического театра драмы имени М. Горького, театра оперы и балета им. Шостаковича, театра «СамАрт», Самарской государственной филармонии и других площадок

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы открыта до 24 октября.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».

