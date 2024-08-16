Я нашел ошибку
Главные новости:
на сбор школьного портфеля для ребёнка россияне потратят до 6 тысяч рублей
На сбор школьного портфеля для ребёнка россияне потратят до 6 тысяч рублей
Самарец незаконно делал оружие
Самарец незаконно делал оружие
Сверток с героином нашли у тольяттинки
Сверток с героином нашли у тольяттинки
В Самаре в ДТП пострадала 26-летняя девушка-пассажир автомашины Škoda
В Самаре в ДТП пострадала 26-летняя девушка-пассажир автомашины Škoda Rapid
ВТБ назвал три нацеленные на пенсионеров схемы мошенников
ВТБ назвал три нацеленные на пенсионеров схемы мошенников
В Похвистнево сотрудники полиции напомнили о мерах безопасности при общении в сети Интернет
В Похвистнево сотрудники полиции напомнили о мерах безопасности при общении в сети Интернет
В Сызрани прошли пожарно-тактические учения в здании школы
В Сызрани в здании школы прошли пожарно-тактические учения
В Самарской области работодатели ищут юристов
В Самарской области работодатели ищут юристов
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.8
-1.21
EUR 98.32
-1.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
Специальный дополнительный электропоезд будет запущен на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 6 тыс семей Самарской области улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала в 2024 году

16 августа 2024 09:20
131
Более 6 тыс семей Самарской области улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала в 2024 году

В 2024 году более 6 тысяч семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. На эти цели  Отделение СФР по Самарской области перечислило 3,7 миллиарда рублей. 1277 семей использовали маткапитал на строительство и прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств, еще 4733 семьи оплатили кредиты в банках.

Сразу после рождения или усыновления ребенка воспользоваться маткапиталом можно, если средства будут направлены на первоначальный взнос по жилищному кредиту (займу), на погашение основного долга или уплату процентов по нему.

 

По достижении ребенком возраста трех лет материнский капитал можно использовать на:

  • приобретение жилого помещения;

  • строительство или реконструкцию дома;

  • компенсацию затрат за построенный или реконструированный дом;

  • уплату цены по договору участия в долевом строительстве;

  • вступительный или паевый взнос в жилищный, жилищно-строительный, жилищный накопительный кооператив.
     

«Напоминаю, что с января 2024 года были расширены возможности направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Теперь семьи могут направить средства сертификата, в том числе, и на реконструкцию дома блокированной застройки», — отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории России, быть в пригодном для постоянного проживания состоянии. Поскольку ремонт жилого помещения в перечень работ по улучшению жилищных условий не входит, потратить средства сертификата на эти нужды не получится.

 

Заявление о распоряжении материнским капиталом его владелец может подать: 

  • на портале Госуслуг;

  • в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Самарской области;

  •  в МФЦ.

Кроме того, подать заявление можно в банке одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья — для этих целей между региональным Отделением СФР и кредитными организациями заключены соглашения об информационном взаимодействии.  На сегодняшний день Отделение СФР по Самарской области работает с 21 кредитной организацией, с перечнем которых можно ознакомиться на официальном сайте Социального фонда России. 

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональный линии — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация в официальных страницах в социальных сетях: VK, OK, Telegram.

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорога
16 августа 2024  09:36
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорогам
133
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.
15 августа 2024  17:10
Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань
497
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
15 августа 2024  13:43
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
329
в России проходит онлайн- марафон для семейных пар и молодоженов
15 августа 2024  12:00
В России проходит онлайн-марафон для семейных пар и молодоженов
333
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
15 августа 2024  10:20
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
326
Весь список