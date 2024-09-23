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Более 531 тысячи жителей Самарской области оформили электронную трудовую книжку

23 сентября 2024 12:15
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Более 531 тысячи жителей Самарской области оформили электронную трудовую книжку
 

С 1 января 2020 года у россиян появилась возможность перевести свой стаж в цифровой формат. Рассказываем, как это сделать.

Электронная трудовая книжка (ЭТК) - это электронный документ, фиксирующий сведения о трудовой деятельности работника. Данные хранятся в базе Социального фонда России (СФР).

Число жителей Самарской области, сделавших выбор в пользу электронной трудовой книжки, превысило полмиллиона человек. При этом для 110 тысяч молодых специалистов ЭТК была открыта при первом трудоустройстве, пишет Сова.

В числе преимуществ, которые есть у ЭТК - удобный доступ к данным о своей трудовой деятельности, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства и высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Получить информацию можно на портале "Госуслуги". Для этого в разделе "Справки и выписки" нужно выбрать "Выписка из электронной трудовой книжки" - "Заказать выписку". Документ юридически равнозначен бумажному.

В Социальном фонде обращают внимание, что информация о работе граждан по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) и об общем стаже работы застрахованных лиц не отражается в выписке из электронной трудовой книжки.

- Здесь важно отметить, что с января 2023 года лица, работающие по договорам ГПХ, являются застрахованными на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Исходя из этого, направление сведений о застрахованном лице в Отделение Фонда является обязательным.

Переход на электронные трудовые книжки является добровольным. При этом сотрудник в любой момент может перейти с бумажной версии на ЭТК. Для этого нужно подать работодателю соответствующее заявление.

Получить консультацию по интересующим вопросам в сфере социального и пенсионного обеспечения можно в контакт-центре Отделения СФР по Самарской области по номеру телефона: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

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