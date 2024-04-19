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Более 500 ветеранов СВО из Самарской области уже стали участниками президентского проекта «Время Героев»

19 апреля 2024 12:16
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Более ста ветеранов СВО из Самарской области уже стали участниками президентского проекта «Время Героев»

По поручению Президента в России реализуется долгосрочный проект «Время Героев». Благодаря ему участники СВО могут пройти подготовку, чтобы стать руководителями в органах власти и госкорпорациях. 

Первые участники проекта уже прошли тестирование, из них более 500 из Самарской области. По словам руководителя блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павла Безручко, из тех участников, которые были допущены, тестирование завершили около 80%. Такой показатель свидетельствует о высокой мотивации и подготовленности участников. Информацию о результатах тестирования участники получат до 20 мая в своих личных кабинетах. 

«Наши тесты самые передовые и самые эффективные из тех, что существуют на данный момент, - отмечает Павел Безручко. - Фактор субъективности там если не полностью исключен, то сведен к абсолютному минимуму. Мы такие обсуждения с экспертным сообществом проводим регулярно. Все заинтересованные стороны едины во мнении: оценка и отбор проводятся абсолютно беспристрастно, объективно и прозрачно. Уже сейчас могу сказать, что средние баллы, которые получили участники, довольно высокие. Это говорит как о значительном управленческом потенциале участников и ветеранов СВО, так и о высокой степени дисциплины: они смогли, несмотря на сложные условия, собраться, сконцентрироваться и пройти через этот этап». 

Программа «Время героев» отличается от обычных кадровых проектов. Во-первых, программа инициирована лично Владимиром Путиным, что накладывает дополнительную ответственность на организаторов. Во-вторых, это принципиально другой состав участников. 

«Ветераны специальной военной операции – это новая элита, поэтому они должны принимать активное участие в устойчивом развитии экономики страны и стать опорой государства, - говорит руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова. - Программа «Время Героев» – это прекрасная возможность подготовить наших защитников для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Приглашаем всех бойцов принять участие в такой замечательной программе! Все зарегистрировавшиеся участники получат доступ к онлайн-обучению на платформе РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, а прошедшие специальный отбор – обучение от Высшей школы государственного управления и персональных наставников. Наши социальные координаторы филиала помогут в оформлении заявок. С заботой, уважением и справедливостью к нашим Героям».

По словам организаторов, те, кто сейчас находится в зоне боевых действий, могут столкнуться с трудностями при онлайн-тестировании - отсутствие устойчивой связи, других технических условий. Поэтому они смогут сделать это во время отпуска или увольнения в филиалах Президентской академии (сначала это будет доступно в Ростове-на-Дону, чуть позже в Москве, Симферополе и Воронеже) до конца года. Каждый индивидуально сможет выбрать удобные дату, время и пункт оценки.
 

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