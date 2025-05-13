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Более 500 школьников и студентов СПО губернии примут участие в региональном этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

13 мая 2025 17:48
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«Зарница 2.0» — масштабная всероссийская игра с применением цифровых технологий, флагманский проект Движения Первых.

12 мая на базе Молодёжного центра «Лесная сказка» прошёл запуск регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Более 500 школьников и студентов СПО за неделю пройдут испытания по тактической и строевой подготовке, навыкам оказания первой помощи, управления беспилотными летательными аппаратами и другие. Организаторами игры выступают Движение Первых совместно с региональным штабом «ЮНАРМИЯ» при поддержке министерства молодёжной политики и министерства образования Самарской области.

«Зарница 2.0» — масштабная всероссийская игра с применением цифровых технологий, флагманский проект Движения Первых. Он включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Целью проекта является совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Российской Федерации, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, ее научному и культурному потенциалу.

Региональный этап игры стартовал с испытаний для старшей возрастной категории – девушек и юношей от 14 до 17 лет, которые успешно прошли зональный этап. Состязания продлятся три дня и станут важной проверкой готовности участников к окружному этапу. Количество участников в отряде составляет 10 человек, распределённых по ролям: командир, штурмовик, медик, сапёр, оператор БПЛА, военкор, политрук.

«В этом году в Зарнице 2.0 принимают участие более 70 000 человек. Это представители молодёжных организаций, всех муниципальных образований. На региональном этапе участники будут выполнять разнообразные задания: от военизированных эстафет и основ безопасности до тактической медицины и огневой подготовки. Это позволит им не только продемонстрировать свои физические способности, но и проявить стратегическое мышление и навыки работы в команде.», – подчеркнула Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Наставниками и экспертами на всех этапах проекта выступают в том числе ветераны специальной военной операции. Они помогают участникам освоить нужные навыки и делятся своим опытом. Для подростков это возможность пообщаться с настоящими героями и вдохновиться их примером. А для ветеранов участие в проекте — это способ вернуться к активной жизни и передать молодому поколению ценные знания.

«В «Зарнице 2.0» принимают участие юнармейцы со всей Самарской области. В течение года они осваивают азы начальной военной подготовки, занимаются физической культурой и спортом, изучают историю и участвуют в различных патриотических федеральных и региональных акциях. «Зарница 2.0» это отличный способ показать свои навыки: умение работать в команде, проявить лидерские качества и пережить яркие моменты. Совместно с Движением Первых мы планируем вывести проект на качественно новый уровень. Основная наша задача - совершенствование процесса подготовки участников соревнований, для этого нам необходимо в первую очередь подготовить высококвалифицированный инструкторский состав в том числе из ветеранов боевых действий, военных, принимавших участие в СВО», — поделился Начальник регионального Штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Самарской области Алексей Родионов.

Для специальной категории от 18 до 21 года испытания пройдут с 15 по 17 мая, а с 18 по 20 мая — для средней возрастной категории (от 11 до 13 лет). Для младших участников (от 7 до 10 лет) предусмотрены однодневные соревнования в Самаре.

«На испытаниях ребята продемонстрируют важные умения и навыки, а мы, вместе с профессиональными судьями — руководителями военно-патриотических клубов, ветеранами боевых действий и ветеранами специальной военной операции — их оценим. Впервые в этом году вместе с Движением Первых и Юнармией мы организуем военный слёт, чтобы участники на должном уровне выступили на окружном этапе и Всероссийском финале. И, конечно, мы ждём побед и высоких результатов для того, чтобы продемонстрировать всем, что молодёжь Самарской области лучшая», — отметила заместитель руководителя департамента-руководитель управления молодёжной политики департамента молодёжных проектов и программ министерства молодёжной политики Самарской области Анастасия Ходорева.

Региональный этап военно-патриотической игры продлится до 20 мая. Тех, кто успешно пройдет региональный этап, ждёт следующий — окружной. Они пройдут с 3 июня 2025 года. Для старшей возрастной категории они пройдут в формате окружных сборов. Финал игры запланирован на сентябрь 2025 года.

Организаторами регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» выступает региональное отделение Движения Первых Самарской области совместно с региональным штабом военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Самарской области при поддержке министерства молодёжной политики и министерства образования Самарской области.

 

фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области

Теги: Самара

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