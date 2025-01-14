Более 5 000 самарцев уже приняли участие в опросе по программе «Формирование комфортной городской среды»

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В Самаре до 20 января проводится отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году. Более 5000 жителей уже приняли участие в отборе по ссылке.

По состоянию на 14 января более 2000 жителей Самары считают, что в благоустройстве в 2026 году нуждаются общественные пространства Кировского района, более 1000 - в Куйбышевском районе. Кстати, в Куйбышевском районе на благоустройство претендуют 5 территорий: сквер «Дубовая Роща» и Ерик Парк (3 этап) в ЖК «Волгарь», Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам, Сквер Скорбящей Матери, территория, прилегающая к ДК «Нефтяник».



Отбор общественных пространств для формирования дальнейшего, приоритетного перечня проводится до 17:00 20 января 2025 года. Затем на основе полученных данных сформируют ТОП-20 объектов, которые будут вынесены на рейтинговое голосование. Далее предстоит разработка дизайн-проектов. Их обсудят с жителями районов и другими заинтересованными лицами. Каждый желающий сможет высказать свои идеи по развитию пространств, поэтому при необходимости дизайн-проекты будут доработаны с учетом интересов различных категорий граждан.



Окончательные итоги рейтингового голосования подведут в мае 2025 года – срок не регламентирован, он ориентировочный, с учетом сроков отбора общественных территорий в предыдущие годы.



Несколько территорий-победителей, набравших наибольшее количество голосов, благоустроят в 2026 году.

Фото: Администрация Самары