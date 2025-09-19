Я нашел ошибку
Главные новости:
В спартакиаде примут участие 14 команд «серебряного» возраста (50+).
В Самаре пройдет областная Спартакиада по настольным спортивным играм для представителей старшего поколения
В Госдуме выступили за изменение порядка включения отопления в домах.
Депутат ГД Кошелев призвал перейти к гибкому регулированию отопительного сезона
Сообщили в ГУ МЧС СО.
Пожар в Тольятти на складе лакокрасочных материалов ликвидирован
На съезде учителя информатики обсудили актуальные вопросы будущего IT-образования, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), эффективные педагогические методики и сложные задания ЕГЭ.
В регионе прошёл I Съезд учителей информатики
Возобновление прямых авиаперелетов между странами станет важным шагом для развития туризма и увеличения взаимного турпотока.
Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами планируется возобновить в октябре 2025 года
А также высадили порядка 100 хвойных саженцев, выращенных в питомниках региона.
На острове Зелененьком волонтеры собрали более 7 кубометров бытового и строительного мусора
В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений он нанес 94-летней женщине не менее 36 ударов.
Житель региона 18 лет 2 месяца проведет в колонии за убийство своей бабушки
На счету наших спортсменов две медали и первое общекомандное место в соревнованиях по баскетболу.
Две медали Игр Александра Невского завоевали спортсмены из Самарской области
Более 448 тысяч детей губернии охвачены дополнительным образованием

19 сентября 2025 16:16
188
По всей стране продолжается набор в центры дополнительного образования: занятия проводятся по творческим, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям.

По всей стране продолжается набор в центры дополнительного образования: занятия проводятся по творческим, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям. Сегодня такие кружки и секции в целом в стране посещают более 17,7 млн детей. В Самарской области дополнительным образованием охвачены более 448 тыс. человек (95,8% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет).
Дополнительное образование даёт ребенку возможность не только интересно провести время, но и научиться новому, развить творческие способности и даже определиться с будущей профессией. Основные принципы развития такого обучения – доступность, качество и актуальность учебных программ – закреплены в Концепции развития дополнительного образования детей на 2025-2030 годы.
«Мы намерены развивать в стране систему дополнительного образования, чтобы она стала важнейшим инструментом раскрытия талантов и формирования профессиональных компетенций у наших детей. Центральная задача заключается в обеспечении равных условий и широком доступе ко всем видам образовательной активности, включая научные, технические и креативные направления. В том числе в центрах дополнительного образования российские школьники получат шанс проявить себя, реализовать самые смелые идеи и освоить перспективные технологии, необходимые для достижения успеха в современном мире. Для нас важно поддерживать стремление каждого ребёнка познавать новое, выбирая наиболее подходящие сферы для дальнейшего развития и профессионального роста», – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», созданные за 5 лет в рамках нацпроекта «Образование» на базе школ в селах и в малых городах, позволяют детям заниматься цифровыми, естественно-научными, технологическими и гуманитарными дисциплинами. В Самарской области таких центров - 328. 
В технопарках «Кванториум» дети и подростки пробуют себя в инженерном деле и осваивают цифровые технологии. В числе базовых направлений обучения – робототехника, беспилотная авиация, программирование и 3D-моделирование. В нашем регионе 2 Кванториума созданы в Самаре и Тольятти. Три школьных кванториума функционируют в образовательных учреждениях Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти. Также в школах региона работает 64 мини-технопарка 
Центры «ITкуб» ждут ребят, которые хотят научиться программировать, разрабатывать мобильные приложения, разбираться в кибербезопасности и взаимодействии с искусственным интеллектом. В «ИТ-кубах» региона (Самара, Тольятти, Нефтегорск) ребята в возрасте от 5 до 18 лет занимаются программированием на Python и Java, разработкой VR/AR-приложений, системным администрированием.
Записать ребенка на занятия можно на сайте Госуслуг или воспользоваться Навигатором дополнительного образования детей.
Узнать больше о возможностях дополнительного образования и развития детей можно на сайте «Национальные проекты России».
Для одаренных детей и молодежи в Самарской области работает центр «Вега», действующий по модели центра «Сириус». Индивидуальные образовательные траектории помогают каждому ученику развиваться в соответствии с личными способностями и потребностями, обеспечивая успех как в учёбе, так и в дальнейшей жизни.  В центре несколько направлений обучения: в сфере науки, спорта и искусства. Учебные дисциплины ведут преподаватели ведущих университетов и известные ученые. 
Возможности для развития и приобретения навыков ребятам предоставляет и Движение Первых. Основы движения – уважение к традициям и культуре народов России, историческая преемственность и сопричастность судьбе страны. Присоединиться к Движению Первых довольно просто: в Самарской области 1025 первичных отделений на базе школ, СПО и вузов, организаций системы допобразования. 

 

Теги: Самара

