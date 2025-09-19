Более 448 тысяч детей губернии охвачены дополнительным образованием

188

По всей стране продолжается набор в центры дополнительного образования: занятия проводятся по творческим, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям. Сегодня такие кружки и секции в целом в стране посещают более 17,7 млн детей. В Самарской области дополнительным образованием охвачены более 448 тыс. человек (95,8% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет).

Дополнительное образование даёт ребенку возможность не только интересно провести время, но и научиться новому, развить творческие способности и даже определиться с будущей профессией. Основные принципы развития такого обучения – доступность, качество и актуальность учебных программ – закреплены в Концепции развития дополнительного образования детей на 2025-2030 годы.

«Мы намерены развивать в стране систему дополнительного образования, чтобы она стала важнейшим инструментом раскрытия талантов и формирования профессиональных компетенций у наших детей. Центральная задача заключается в обеспечении равных условий и широком доступе ко всем видам образовательной активности, включая научные, технические и креативные направления. В том числе в центрах дополнительного образования российские школьники получат шанс проявить себя, реализовать самые смелые идеи и освоить перспективные технологии, необходимые для достижения успеха в современном мире. Для нас важно поддерживать стремление каждого ребёнка познавать новое, выбирая наиболее подходящие сферы для дальнейшего развития и профессионального роста», – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», созданные за 5 лет в рамках нацпроекта «Образование» на базе школ в селах и в малых городах, позволяют детям заниматься цифровыми, естественно-научными, технологическими и гуманитарными дисциплинами. В Самарской области таких центров - 328.

В технопарках «Кванториум» дети и подростки пробуют себя в инженерном деле и осваивают цифровые технологии. В числе базовых направлений обучения – робототехника, беспилотная авиация, программирование и 3D-моделирование. В нашем регионе 2 Кванториума созданы в Самаре и Тольятти. Три школьных кванториума функционируют в образовательных учреждениях Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти. Также в школах региона работает 64 мини-технопарка

Центры «ITкуб» ждут ребят, которые хотят научиться программировать, разрабатывать мобильные приложения, разбираться в кибербезопасности и взаимодействии с искусственным интеллектом. В «ИТ-кубах» региона (Самара, Тольятти, Нефтегорск) ребята в возрасте от 5 до 18 лет занимаются программированием на Python и Java, разработкой VR/AR-приложений, системным администрированием.

Записать ребенка на занятия можно на сайте Госуслуг или воспользоваться Навигатором дополнительного образования детей.

Узнать больше о возможностях дополнительного образования и развития детей можно на сайте «Национальные проекты России».

Для одаренных детей и молодежи в Самарской области работает центр «Вега», действующий по модели центра «Сириус». Индивидуальные образовательные траектории помогают каждому ученику развиваться в соответствии с личными способностями и потребностями, обеспечивая успех как в учёбе, так и в дальнейшей жизни. В центре несколько направлений обучения: в сфере науки, спорта и искусства. Учебные дисциплины ведут преподаватели ведущих университетов и известные ученые.

Возможности для развития и приобретения навыков ребятам предоставляет и Движение Первых. Основы движения – уважение к традициям и культуре народов России, историческая преемственность и сопричастность судьбе страны. Присоединиться к Движению Первых довольно просто: в Самарской области 1025 первичных отделений на базе школ, СПО и вузов, организаций системы допобразования.