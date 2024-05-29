Более 440 заявок поступило от Самарской области на участие в Окружном молодёжном форуме ПФО «Метеор»

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27 мая 2024 года завершилась регистрация участников Форума Приволжского федерального округа «Метеор» платформы Росмолодёжь.События. Конкурс участников составил 10 человек на место.

Форум входит в линейку событийной программы «Культурная столица года – 2024» (Нижний Новгород) и объединит на одной площадке молодых IT и диджитал-специалистов, руководителей и лидеров молодёжных пространств, молодых предпринимателей, деятелей креативных индустрий, событийных волонтёров, медиаспециалистов, блогеров и журналистов, студентов и школьников, представителей «Движения Первых» со всей России.

Помимо образовательной программы в рамках Форума участников ждут культурно-просветительская Программа 2.0, в которую входят патриотические, творческие и спортивные мероприятия, среди которых: военно-спортивная игра формата «Зарницы 2.0», конкурс короткометражных фильмов и социальных роликов, конкурс молодых авторов поэзии и прозы, фестиваль диджеинга, турнир по киберспорту, выступления молодёжных театров, ярмарка дизайнеров и молодёжных брендов регионов, выставка молодых художников, серия шоу «Открытый микрофон», конкурс арт-объектов для регионов, конкурс молодых исполнителей авторской музыки, конкурс для увлекающихся наукой в формате «Научного стендапа».

От Самарской области принять участие в форуме изъявили желание свыше 440 человек. Сейчас всех, кто подал заявку на участие в «Метеоре», ждет конкурсный отбор, в рамках которого выберут 1400 молодых людей. У всех подтвержденных участников Окружного форума будет возможность получить грант до 1 000 000 рублей на реализацию своего проекта. Подать проект у будущих участников «Метеора» можно до 29 июня на платформе ФГАИС «Молодёжь России».

Организаторами форума «Метеор» являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, министерство молодежной политики Нижегородской области и Молодежный центр «Высота».