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Более 42 тысяч жителей Самарской области получат налоговые уведомления на госуслугах

18 сентября 2023 19:29
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Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на госуслугах.

Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на госуслугах. Это возможность оплатить имущественные налоги на портале вовремя – до окончания срока их оплаты 1 декабря. Напомним, что благодаря поправкам, внесенным в Налоговый кодекс Российской Федерации, новая функция доступна на госуслугах с 1 июля 2023 года.

Достаточно в два клика подписать согласие с помощью приложения «Госключ» и в период массовой рассылки, которая начинается в сентябре, от налоговой службы в личный кабинет госуслуг придет налоговое уведомление с рассчитанной суммой имущественных налогов — за недвижимость, автотранспортное средство, земельный участок.

С этого момента бумажные письма на почту от налоговой службы приходить не будут. Это способ взаимодействовать с налоговой службой дистанционно даже для тех граждан, у кого нет доступа к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС России, и вовремя на госуслугах оплачивать имущественные налоги онлайн – не позднее 1 декабря. На сегодняшний день более 42 тысяч жителей Самарской области уже воспользовались возможностью получать налоговые уведомления в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг.

 

 

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