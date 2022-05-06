Более 400 самарцев подали заявки на участие в новом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства»

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Подведены итоги заявочной кампании конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Более 400 самарцев подали заявки на участие в новом сезоне проекта. Участники получат возможность заявить о себе на всю страну, а также стать частью кадрового потенциала туристской отрасли России. О направлениях конкурса и нововведениях сезона рассказал генеральный директор президентской платформы Алексей Комиссаров, организаторы, наставники и участники проекта.

«Мастера гостеприимства» – конкурс для талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий их развития, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, и кадровое обеспечение отрасли. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

«12 марта мы запустили заявочную кампанию нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства», а сегодня подводим ее итоги. Мы получили более 36 тысяч заявок, что на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Это еще раз говорит о желании россиян развивать внутренний туризм, подтверждает большой интерес к конкурсу как представителей индустрии гостеприимства, так и тех, кто делает первые шаги в этом направлении. Среди зарегистрированных – участники из всех 85 регионов и 689 городов нашей страны. Очень ждем очных этапов, чтобы лично познакомиться с нашими участниками. Хочется пожелать всем энтузиазма, вдохновения, новых интересных знакомств и, конечно, успехов!», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что в этом году в направлении «Стартапы и прорывные идеи» заявки на участие могли подать иностранные граждане. Регистрацию прошли жители 29 иностранных государств.

«Главное в конкурсе «Мастера гостеприимства» – это люди! В нашей команде интересные, креативные, яркие участники из разных уголков страны, горящие идеей развивать внутренний туризм. В анкетах участников мы видим прорывные идеи. Например, авторские экскурсии с VR-технологиями, мобильные приложения для туристов, турпродукты, рассчитанные на разные категории людей, экстремальные кейсы и маршруты, адаптированные для людей с особенностями здоровья, – подчеркнул руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов. – Радует, что в конкурсе регистрируется большое количество молодежи: около 64% участников до 35 лет. Среди них – молодые предприниматели и туроператоры, рестораторы и отельеры, event-менеджеры, которые уже предлагают своим гостям интересный современный туристический продукт. Кроме того, конкурс объединяет и людей со свежими идеями, делающими свои первые шаги в сфере туризма, желающими получать новые знания, проявлять себя. Это значит, что индустрия гостеприимства становится моложе, появляется больше авторских креативных идей, новых решений, привлекающих наших туристов в разные уголки России».

На протяжении всех этапов конкурса участников будут поддерживать наставники – лидеры индустрии, именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.

«В последние годы Самарская область становится все более заметной на туристической карте страны, входя в десятку самых посещаемых туристических регионов России. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры. Туристический поток в 2021 году составил более 1 млн. 710 тыс. человек. Это на 30% больше, чем в 2020 году. Наша самарская земля славится своими уникальными природными ландшафтами, богатой историей и архитектурным наследием. Это и знаменитая Самарская Лука, и Жигулевские горы, и красавица Волга. Это наши города, исторические поселения, многогранная многонациональная культура. Это наша волжская кухня, разнообразие концертов, выставок и национальных праздников. Это отличные возможности для профессионального и любительского спорта, оздоровления и лечения. Все это с каждым годом привлекает все больше туристов со всей страны. – рассказывает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Убежден: у Самарской области огромный, еще не раскрытый туристический потенциал. Долгие годы наш регион считался исключительно индустриальным, промышленным, и развитию туризма не уделялось должного внимания. Между тем, сегодня мы отчетливо понимаем, что это не только существенный вклад в имидж региона, но и серьезный сектор экономики, который вносит и будет только увеличивать свой вклад в опережающее развитие Самарской области».

Также глава региона подчеркнул, что сегодня туристическая отрасль является привлекательной для инвесторов. На территории Самарского региона реализуется ряд проектов, которые позволят еще больше повысить туристическую привлекательность. Планомерно благоустраиваются села Ширяево, Переволоки, гора Светелка и Голубое озеро. Благодаря соглашению с корпорацией «Туризм.РФ» развивается туристическая инфраструктура в Самарской Луке и Сокольих горах. Реализуются проекты, получившие грантовую поддержку на федеральном уровне. Среди них строительство новых кемпингов, глэмпингов и экопарков, развитие веломаршрутов, создание новых сервисов для туристов.

«Мы продолжим работу по развитию туристической отрасли в регионе, приложим максимальные усилия для того, чтобы самарский край становился более привлекательным для туристов. Приглашаю вас в Самарскую область – сердце России!» – резюмировал Дмитрий Азаров.

О конкурсе «Мастера гостеприимства» и о том, как проект может изменить жизнь рассказала полуфиналист первого и второго сезона конкурса, Посол гостеприимства Самарской области Ольга Лодочникова.

«Конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» дал шанс хорошего старта в новой для меня профессии – экскурсовода и автора туристического проекта «Путешествия с перезагрузкой». За короткий срок я погрузилась в сферу туризма и получила возможность общения с лучшими представителями туриндустрии. Полезные диалоги с профессионалами, командная работа, возможность посмотреть, как развивается отрасль в других регионах и применить знания в своем проекте. А еще высокая мотивация, которой заряжаешься – хочется воплощать и реализовывать свои идеи. Рада быть частью команды Мастеров! Участникам нового сезона желаю ничего не бояться, рассказывать о своем проекте и идеях, оставаться собой, максимально впитывать знания и получать радость общения с профессионалами на самом гостеприимном конкурсе страны!» – поделилась Ольга Лодочникова.

В новом сезоне участникам конкурса «Мастера гостеприимства» предстоит пройти несколько этапов: дистанционное тестирование (май), очные мероприятия (июнь-июль) и гранд-финал конкурса (сентябрь) в разных городах России. Даты проведения очных этапов и регионы, где будут проходить мероприятия, организаторы озвучат в ближайшее время.

Мастера будут попробовать свои силы в 4 направлениях: «Менеджеры индустрии гостеприимства» для профессионалов отрасли туризма, «Стартапы и прорывные идеи в туризме» для талантливых специалистов с идеей туристических стартапов, «Развитие территорий» для перспективных кадров с предложениями по развитию туризма в регионах России, «Будущее туризма» для студентов с социально ориентированным проектом. Организаторы подготовили для участников интересные испытания и яркие задания, а в очных этапах, наравне с мастерами, смогут принять участие представители туристического сообщества региона и даже те, кто только присматривается к сфере гостеприимства. Нужно будет лишь оставить заявку.

В зависимости от направлений победители смогут получить гранты на образование или повышение квалификации своих сотрудников, поддержку в реализации бизнес-проектов от партнеров, предложения по трудоустройству, возможность стать участниками программы наставничества, бонусы и подарки от партнеров конкурса, студенты получат гранты до 1,5 млн рублей для реализации некоммерческих проектов и возможность пройти профильные стажировки. Важно, что Мастера получат возможность стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства России.