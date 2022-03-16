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Более 400 писем и 200 рисунков подготовили жители Самарской области российским военным в знак поддержки

16 марта 2022 14:15
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Всероссийскую акцию «Zащитникам Отечества» в регионе запустила «Единая Россия» для поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Всероссийскую акцию «Zащитникам Отечества» в регионе запустила «Единая Россия» для поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

К поддержке может подключиться любой желающий житель региона, который может написать письмо или отправить рисунок нашим военным. Партия «Единая Россия» берет на себя задачу обеспечить доставку сообщений тем солдатам и офицерам, которые участвуют в миротворческой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Уже сейчас от жителей собрано более 400 писем и 200 рисунков.

К акции присоединились и депутаты.

«Друзья! Я обращаюсь ко всем своим подписчикам и избирателям. Российские солдаты и офицеры сегодня выполняют долг перед страной, демонстрируя мужество и героизм. Им очень важна наша поддержка, теплые слова и пожелания. Наши  вооруженные силы сегодня находятся в эпицентре не только боевых действий. Развернута  мощная информационная  кампания, с огромным количеством лжи и фейков, которые транслируют  Украина и ее западные хозяева. Наши военные ребята должны знать, что российский народ не верит фейкам и слухам! Мы понимаем важность цели, которая достигается сейчас благодаря нашей армии. Предлагаю  всем нам  написать письмо, отправить рисунок или плакат военнослужащим, которые сейчас находятся в Украине. Партия «Единая Россия» берет на себя задачу обеспечить доставку этих сообщений до российских солдат и офицеров», - сказал Депутат Самарской Губернской Думы по Кинельскому одномандатному избирательному округу № 24 Александр Живайкин.

Письма могут быть в любом формате - на бумажном носителе, в электронном формате, детские рисунки и плакаты.

Электронные письма можно отправить на адрес ea.nechaeva@samara.er.ru, а письма на бумажном носителе, рисунки и плакаты принимаются по адресу Региональной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: г. Самара, ул. Революционная, 107, а также по адресам местных общественных приемных Партии с пометкой «Защитникам Отечества», передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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