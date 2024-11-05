Более 40 тыс. человек посетили выставку трофейной техники в первый день работы в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Виртуальный концертный зал – это живые online концерты и хроника главных событий филармонической жизни России. ВКЗ позволяет смотреть и слушать лучшие концерты в разных уголках Самарской области.
В Самарской области работает 10 виртуальных концертных залов
Мероприятие проводилось с целью формирования нетерпимости к экстремизму у молодежи.
Самарские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Нет ненависти и вражде»
 Психологическая поддержка позволяет пациентам управлять стрессом, улучшает их психологическую устойчивость и повышает приверженность к лечению.
Главный терапевт регион: "Душевный комфорт играет важную роль в профилактике обострений у пациентов с хроническими заболеваниями"
Несколько тысяч зрителей на трибунах Дворца спорта имени Владимира Высоцкого стали свидетелями шести боксерских поединков.
В Самаре состоялся вечер профессионального бокса "OLIMPBET. Ночь чемпионов IBA"
Сборная команда нашего региона по футболу глухих сыграла в "Финале четырех" и стала победителем соревнований.
Футболисты региона выступили в финале турнира "Стальная воля"
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1400 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Космические аппараты отправились в космос в рамках пусковой кампании с космодрома Восточный.
Три наноспутника Самарского университета им. Королёва выведены на целевые орбиты и вышли на связь с Землей
За неделю в Самарской области коронавирусом заболел 1561 человек
За неделю в Самарской области коронавирусом заболел 1561 человек
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.55
0.11
EUR 106.14
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
В новом пространстве «ЗИМ Галереи» открылась выставка Жить.Строить.Шить
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 40 тыс. человек посетили выставку трофейной техники в первый день работы в Самаре

5 ноября 2024 13:32
160
Более 40 тыс. человек посетили выставку трофейной техники в первый день работы в Самаре

4 ноября в Самаре на площади Куйбышева открылась первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде - гордость и Победа». Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции, на Украине были захвачены военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях СВО. В числе экспонатов - танк Abrams, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer, бронетранспортеры М113, Kirpi, и другие образцы техники.
«Главная задача выставки – развеять миф о непобедимости западного вооружения. Наши военнослужащие давно в этом убедились, уничтожают эту технику каждый день, приближая нашу общую Победу», – отметил руководитель выставки майор Джангар Даров.


В первый день работы на выставке побывали более 40 тысяч жителей Самары и гостей города. Среди посетителей было много семей с детьми и молодежи.
Среди экспонатов трофейной выставки на площади Куйбышева - танк Abrams. Впервые на передовой его подбили бойцы 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Командир разведывательно-ударного взвода, уничтожившего американский танк, - наш земляк, младший лейтенант с позывным Коловрат. На площадь пришли его супруга, сын и мама.
«Чувствую гордость за своего супруга», - поделилась жена военнослужащего.


«Глядя на эту технику, мы понимаем, что здесь - героизм, мужество, смелость каждого парня, не только моего сына», - рассказала мама героя.
На площади Куйбышева в день открытия угощали солдатской кашей и горячим чаем. Желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей.
Также работал мобильный пункт отбора на военную службу, где можно было узнать об условиях заключения контракта. Напомним, в октябре была увеличена единовременная выплата при поступлении на военную службу по контракту. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Всего за первый год службы военнослужащий может заработать 4,5 миллиона рублей.
Выставка будет работать до 10 ноября с 11.00 до 20.00. В связи с подготовкой и проведением Парада Памяти на площади Куйбышева время работы 6 ноября – с 11.00 до 15.00, 7 ноября с 14.00 до 20.00.
Вход на выставку свободный.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
5 ноября 2024  13:44
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
268
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
5 ноября 2024  12:47
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
151
Снегопад в Самаре: в ночь сегодня выводили 100 единиц спецтехники
5 ноября 2024  10:46
Снегопад в Самаре: в ночь сегодня выводили 100 единиц спецтехники
222
В День народного единства в Самаре открылась выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа»
4 ноября 2024  21:40
В День народного единства в Самаре открылась выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа»
1248
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
4 ноября 2024  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
478
Весь список