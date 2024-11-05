Более 40 тыс. человек посетили выставку трофейной техники в первый день работы в Самаре

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4 ноября в Самаре на площади Куйбышева открылась первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде - гордость и Победа». Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции, на Украине были захвачены военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях СВО. В числе экспонатов - танк Abrams, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer, бронетранспортеры М113, Kirpi, и другие образцы техники.

«Главная задача выставки – развеять миф о непобедимости западного вооружения. Наши военнослужащие давно в этом убедились, уничтожают эту технику каждый день, приближая нашу общую Победу», – отметил руководитель выставки майор Джангар Даров.



В первый день работы на выставке побывали более 40 тысяч жителей Самары и гостей города. Среди посетителей было много семей с детьми и молодежи.

Среди экспонатов трофейной выставки на площади Куйбышева - танк Abrams. Впервые на передовой его подбили бойцы 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Командир разведывательно-ударного взвода, уничтожившего американский танк, - наш земляк, младший лейтенант с позывным Коловрат. На площадь пришли его супруга, сын и мама.

«Чувствую гордость за своего супруга», - поделилась жена военнослужащего.



«Глядя на эту технику, мы понимаем, что здесь - героизм, мужество, смелость каждого парня, не только моего сына», - рассказала мама героя.

На площади Куйбышева в день открытия угощали солдатской кашей и горячим чаем. Желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей.

Также работал мобильный пункт отбора на военную службу, где можно было узнать об условиях заключения контракта. Напомним, в октябре была увеличена единовременная выплата при поступлении на военную службу по контракту. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Всего за первый год службы военнослужащий может заработать 4,5 миллиона рублей.

Выставка будет работать до 10 ноября с 11.00 до 20.00. В связи с подготовкой и проведением Парада Памяти на площади Куйбышева время работы 6 ноября – с 11.00 до 15.00, 7 ноября с 14.00 до 20.00.

Вход на выставку свободный.