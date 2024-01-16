Более 350 проектов уже подали жители Самарской области на форум «Сильные идеи для нового времени»-2024

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Лучшие проекты помогут в подготовке стратегии развития страны. В этом году форум «Сильные идеи для нового времени» будет проходить уже в четвертый раз. Его организаторы – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ. Идею можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 31 января 2024 года. Затем эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей. Лучшие предложения в конце февраля представят руководству страны.

В состав оргкомитета по подготовке и проведению форума «Сильные идеи для нового времени» входит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По инициативе главы региона был создан «Навигатор сильных идей» (https://minsocdem.samregion.ru/navigator-silnih-idey ), где авторы проектов могут взаимодействовать с органами исполнительной власти напрямую, получать оперативную и доступную информацию о форуме, об участии в конкурсах Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.

Традиционно регион - в числе лидеров по количеству поданных идей – в 2023 году их было размещено более 1300. В федеральный ТОП-1000 лучших проектов страны, отобранный экспертами высокого уровня и размещенный на платформе форума, от нашего региона вошли 66 проектов. Самарская область заняла 3 место в рейтинге регионов по числу вошедших в федеральный ТОП-100 лучших проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. В шорт-лист от региона вошли 9 инициатив.

В этом году жители региона разместили на крауд-платформе форума уже 376 идей, большая часть по тематическому направлению «Качество жизни населения». Также в числе востребованных у участников такие направления, как «Пространство для жизни», «Эффективный труд и образование», «Эффективное государство», «Технологическое развитие».

Одна из активных участников - победительница прошлого года - Наталья Киреева. Идея ее проекта «Здоровье для мозга. Как поддержать когнитивное здоровье и избежать преждевременного старения организма?» в том, чтобы познакомить людей пожилого возраста с влиянием старения организма на работу головного мозга, способах диагностики когнитивных расстройств и методах профилактики деменции, болезни Альцгеймера в пожилом и старческом возрасте.

Сегодня в Сызрани и Сызранском районе на базе центра социального обслуживания населения «Сызранский» успешно работает проект Натальи, который победил в прошлом году – «Здоровое старение». Он позволяет оказывать квалифицированную помощь уже почти 60 пожилым людям.

«С каждым получателем работает социальный работник либо помощник по уходу. Это - наши сотрудники, а также психологи. Социальные работники проводят занятия по адаптивной физической культуре, чтобы сохранить или даже восстановить двигательные функции. А психологи помогают сохранить ментальное здоровье, занимаются пальчиковой гимнастикой, работают над сохранением мышления, памяти, воображения», - рассказывает Наталья Киреева.

Получатели услуг отмечают заметный эффект.

«Позанимаешься - дышать становится легче, - говорит жительница Сызрани Евдокия Козина. - Лучше начинают работать руки – теперь я могу сама удержать даже элементарное – чашку, ложку, клюшку. Искренне хочу поблагодарить авторов проекта и всю социальную службу. Для нас, пожилых, это - большая помощь».

Высокая оценка федеральных экспертов и победа на форуме в прошлом году позволила авторам проекта, а также социальным работникам пройти обучение и познакомиться с лучшими практиками в социальной сфере. Также команда разработчиков приняла участие в акселераторе, где проработала свою идею с учетом мнения экспертного сообщества. Такая подготовка дала возможность подать заявку на конкурс фонда президентских грантов и получить финансирование проекта.

Вы также можете принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Идеи и предложения принимаются по номинациям: «Качество жизни населения», «Развитие экономики и предпринимательства», «Пространство для жизни», «Эффективный труд и образование», «Технологическое развитие», «Экономика данных и цифровые решения» и «Эффективное государство». Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию.

Фото: департамент информационной политики СО