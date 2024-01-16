Я нашел ошибку
Главные новости:
Преображённый музей — возможность взглянуть на малую родину с новой стороны, узнать о корнях и ценностях.
В Новокуйбышевске капитально отремонтировали музей истории города
Врач: в некоторых случаях молоко может принести вред здоровью
Его провели активисты и волонтёры «Единой России».
В Самарской области 16 января прошёл Единый день сбора подписей
Маткапитал на первого ребенка проиндексируют до 630,4 тысячи рублей.
С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала
Для людей с заболеваниями сердца, ожирением, гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердечной деятельности противопоказаны купания в ледяной воде.
Самарцам рассказали почему пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь
Поединки в 13 весовых категориях проходят в УСЦ «Грация» в Самаре С 15 по 21 января.
В Самарской области стартовал Кубок России по боксу
Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами снежные заносы.
17 января в Самарской области снег, метель до -8°С
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.68
-0.45
EUR 96.07
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 350 проектов уже подали жители Самарской области на форум «Сильные идеи для нового времени»-2024

16 января 2024 14:32
238
Лучшие проекты помогут в подготовке стратегии развития страны.

Лучшие проекты помогут в подготовке стратегии развития страны. В этом году форум «Сильные идеи для нового времени» будет проходить уже в четвертый раз. Его организаторы – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ. Идею можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 31 января 2024 года. Затем эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей. Лучшие предложения в конце февраля представят руководству страны.

В состав оргкомитета по подготовке и проведению форума «Сильные идеи для нового времени» входит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По инициативе главы региона был создан «Навигатор сильных идей» (https://minsocdem.samregion.ru/navigator-silnih-idey ), где авторы проектов могут взаимодействовать с органами исполнительной власти напрямую, получать оперативную и доступную информацию о форуме, об участии в конкурсах Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.

Традиционно регион - в числе лидеров по количеству поданных идей – в 2023 году их было размещено более 1300. В федеральный ТОП-1000 лучших проектов страны, отобранный экспертами высокого уровня и размещенный на платформе форума, от нашего региона вошли 66 проектов. Самарская область заняла 3 место в рейтинге регионов по числу вошедших в федеральный ТОП-100 лучших проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. В шорт-лист от региона вошли 9 инициатив.

В этом году жители региона разместили на крауд-платформе форума уже 376 идей, большая часть по тематическому направлению «Качество жизни населения». Также в числе востребованных у участников такие направления, как «Пространство для жизни», «Эффективный труд и образование», «Эффективное государство», «Технологическое развитие».

Одна из активных участников - победительница прошлого года - Наталья Киреева. Идея ее проекта «Здоровье для мозга. Как поддержать когнитивное здоровье и избежать преждевременного старения организма?» в том, чтобы познакомить людей пожилого возраста с влиянием старения организма на работу головного мозга, способах диагностики когнитивных расстройств и методах профилактики деменции, болезни Альцгеймера в пожилом и старческом возрасте.

Сегодня в Сызрани и Сызранском районе на базе центра социального обслуживания населения «Сызранский» успешно работает проект Натальи, который победил в прошлом году – «Здоровое старение». Он позволяет оказывать квалифицированную помощь уже почти 60 пожилым людям.

«С каждым получателем работает социальный работник либо помощник по уходу. Это - наши сотрудники, а также психологи. Социальные работники проводят занятия по адаптивной физической культуре, чтобы сохранить или даже восстановить двигательные функции. А психологи помогают сохранить ментальное здоровье, занимаются пальчиковой гимнастикой, работают над сохранением мышления, памяти, воображения», - рассказывает Наталья Киреева.

Получатели услуг отмечают заметный эффект. 

«Позанимаешься - дышать становится легче, - говорит жительница Сызрани Евдокия Козина. - Лучше начинают работать руки – теперь я могу сама удержать даже элементарное – чашку, ложку, клюшку. Искренне хочу поблагодарить авторов проекта и всю социальную службу. Для нас, пожилых, это - большая помощь».

Высокая оценка федеральных экспертов и победа на форуме в прошлом году позволила авторам проекта, а также социальным работникам пройти обучение и познакомиться с лучшими практиками в социальной сфере. Также команда разработчиков приняла участие в акселераторе, где проработала свою идею с учетом мнения экспертного сообщества. Такая подготовка дала возможность подать заявку на конкурс фонда президентских грантов и получить финансирование проекта.

Вы также можете принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Идеи и предложения принимаются по номинациям: «Качество жизни населения», «Развитие экономики и предпринимательства», «Пространство для жизни», «Эффективный труд и образование», «Технологическое развитие», «Экономика данных и цифровые решения» и «Эффективное государство». Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
16 января 2024  13:40
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
274
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
16 января 2024  13:29
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
357
В России презентовали официальную символику Года семьи
16 января 2024  11:22
В России презентовали официальную символику Года семьи
295
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
16 января 2024  09:45
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
258
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
15 января 2024  11:33
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
394
Весь список