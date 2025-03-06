Более 35 тысяч самарских школьников стали участниками Всероссийская олимпиады по окружающему миру и экологии

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3 марта завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии. Ее участниками стали более 1,7 млн школьников с 1 по 11 классы из 89 регионов страны – это почти на 100 тыс. ребят больше, чем годом ранее. Среди самых активных регионов – Самарская область, более 35 тысяч школьников региона приняли участие в олимпиаде.

«Экологическое просвещение – важная составляющая в воспитании ответственного поколения, которое заботится о природе. Радует, что с каждым годом все больше школьников с принимают участие в олимпиаде по окружающему миру и экологии. Это не только отличная возможность проверить свои знания, но и получить новые. В будущем они помогут ребятам принимать решения, положительно влияющие на окружающую среду», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В поддержку олимпиады волонтеры Движения «Экосистема» провели более 170 экологических уроков в разных регионах страны. На них школьников познакомили с мерами и возможностями нацпроекта «Экологическое благополучие», рассказали о сохранении лесов и оздоровлении водоемов, а также о сортировке отходов. Открытые уроки помогли ребятам подготовиться к прохождению олимпиады.

Лучше всего школьники справились с заданием «Продукты дома», где предлагается разобраться в условиях хранения продуктов. Его успешно решили 68% процентов прошедших олимпиаду. Сложнее для школьников оказался блок «В чем причина?», связанный с влиянием человека на окружающую среду.

«Экологическое образование — это не просто набор знаний, а умение применять их в жизни. Олимпиада помогает школьникам понять, что экология — не абстрактная наука, а неотъемлемая часть их повседневности. Простые бытовые решения, такие как экономия воды или разумное потребление, в масштабах общества могут значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Мы видим, что детям интересны эти темы, и важно поддерживать их стремление разбираться в экологических вопросах. Подобные проекты не только позволяют проверить знания, но и формируют осознанное отношение к природе, помогая каждому понять свою роль в ее сохранении. Чтобы закрепить полученные знания и продолжить обсуждение экологических тем, учителя могут использовать готовые материалы на образовательной платформе Учи.ру», — отметила Илона Абаншина, руководитель регионального развития Учи.ру.

Все участники соревнования получили сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результатов, а учителя – благодарственные письма. По окончании олимпиады учащиеся начальных классов смогут закрепить полученные знания на тематических уроках, которые учителя могут провести с помощью готовых сценариев из сервиса Учи.ру «Подготовка к уроку».

Организаторами экопросветительской инициативы выступили АНО «Национальные приоритеты» совместно с образовательной платформой Учи.ру. Олимпиада проходила при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Партнеры олимпиады – Всероссийское экологическое движение «Экосистема», Агентство стратегических инициатив и Авито.

Фото: freepik.com