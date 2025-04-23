Более 320 000 Георгиевских лент в преддверии Дня Победы раздадут волонтеры в Самарской области

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Международная акция «Георгиевская лента» пройдёт с 24 апреля по 9 мая. Ленты раздадут Волонтёры Победы на улицах более чем 7000 населённых пунктов. Вместе с символом воинской славы добровольцы будут вручать листовки с историей ленты и рекомендациями по её ношению.

В Самарской области главный символ памяти и благодарности будет вручаться жителям региона на более чем 500 площадках: у мемориалов, парков, школ и культурных центров. Акция охватит все муниципальные районы, включая Самару, Тольятти, Сызрань, Кинель и другие населённые пункты.

Добровольцы напомнят жителям историю Георгиевкой ленты и правила её закрепления на одежде – с левой стороны, ближе к сердцу в знак уважения к подвигу советских солдат и сопричастности к историческим событиям нашей Родины.

В Самаре 24 апреля в 12:00 Волонтёры Победы дадут старт акции на площади Куйбышева. Добровольцы раздадут символ воинской славы всем желающим и расскажут о его истории и значении жителям и гостям города.

В праздничные дни в столице региона добровольцы проведут акцию на следующих площадках:

1 мая 2025 года: 12:00 пл. Куйбышева

6 мая 2025 года: с 11:00 до 15:00 пл. Славы

7 мая 2025 года: с 11:00 до 15:00 пл. Славы

9 мая 2025 года: с 09:00 до 12:00 пл. Куйбышева

9 мая 2025 года: с 17:00 до 20:00 пл. Куйбышева.

Полный список точек раздачи — на сайте георгиевскаяленточка.рф

В прошлом году Волонтёры Победы Самарской области раздали более 80 000 Георгиевских лент. В этом году планируется раздача более 320 000 лент по всему региону.

Фото: Минмолодежи Самарской области