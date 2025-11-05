Более 300 жителей Октябрьского района Самары воспользовались «Автобусом здоровья»

113

Глава Октябрьского района Самары Сергей Радько в рамках прямой трансляции на своей странице ВКонтакте подвел промежуточные итоги реализации национальных проектов. Так, в этом году более 300 жителей «серебряного возраста» воспользовались «Автобусом здоровья», который работает благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», и прошли медосмотры и консультации в «Центре здоровья» ГБУЗ «Самарская городская больница № 4».



«Нацпроекты, инициированные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – это реальный инструмент развития всех ключевых сфер жизни в городе. В Октябрьском районе особое место занимает реализация проектов, связанных с социальной поддержкой жителей. Наш «Автобус здоровья» существует уже семь лет. В первую очередь им пользуются пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями здоровья, которым трудно самостоятельно добираться до учреждений здравоохранения. В следующем году совместно с больницей № 4 планируем эту работу продолжать», – отметил глава Октябрьского района Самары Сергей Радько.



Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Октябрьском районе в 2025 году комплексно привели в порядок три дворовые территории: на улицах Подшипниковой, д. 16, д. 18 – Ерошевского, д. 45; Циолковского, д. 5, д. 7 – Невской, д. 4, д. 8; Подшипниковой, д. 19 – Ерошевского, д. 92. Жители этих дворов решили сделать новые детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, проезды, тротуары и парковочные карманы. Еще на четырех дворовых территориях по инициативе жителей отремонтировали проезды. В следующем году работы в рамках нацпроекта запланированы во дворах на ул. Революционной, д. 56; ул. Гагарина д. 8, д. 10 и ул. Больничной д. 16, д. 18, д. 20, д. 20А – этот перечень утвержден Правительством Самарской области.



Также в этом году в Октябрьском районе приступили к благоустройству двора дома № 3 по проспекту Ленина, который считается одним из самых протяженных многоквартирных домов в Самаре.

Главы районов Самары проводят «прямые линии» с жителями до декабря 2025 года включительно. Все желающие могут направлять свои вопросы на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» с пометкой «На эфир». Информация о прямых эфирах будет публиковаться в социальных сетях администрации Самары и администраций районов Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары