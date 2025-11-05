Я нашел ошибку
Главные новости:
Процедуру обещают сделать максимально удобной для владельцев и их питомцев, а самое главное — бесплатной.
Обязательную регистрацию домашних кошек и собак могут ввести во всех регионах России с 1 сентября 2026 года
Глава Октябрьского района Сергей Радько подвел промежуточные итоги реализации нацпроектов.
Более 300 жителей Октябрьского района Самары воспользовались «Автобусом здоровья»
Главная цель масштабного проекта – продемонстрировать возможности инновационного спорта как эффективного инструмента для социальной адаптации и физической реабилитации бойцов.
В Самаре дан старт масштабному фиджитал-турниру «Кубок Победы. Волга» для участников СВО
Федерация фиджитал спорта и РУСАДА уже начали активную антидопинговую работу.
"Россия — спортивная держава!: федерация фиджитал спорта и РУСАДА подписали стратегическое соглаш ение о сотрудничестве
Одним из ключевых моментов нынешних чтений стало выступление Андрея Растегаева — ветерана СВО, кавалера ордена Мужества, члена Ассоциации ветеранов СВО, участника второго потока программы «Школа Героев».
В Самаре состоялась II Международная конференция «Колпаковские чтения»
Форум - одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физкультуры, профессионального и массового спорта.
На форуме «Россия – спортивная держава» Вячеслав Федорищев подписал соглашения о популяризации различных видов спорта
На «Солидарность Самара Арене» состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой форуму «Россия — спортивная держава».
Почтовая марка «Россия – спортивная держава» поступила в обращение  
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова.
Победители и призеры массового забега «Чистый спорт» на дистанции 5 км
Более 300 жителей Октябрьского района Самары воспользовались «Автобусом здоровья»

5 ноября 2025 18:39
113
Глава Октябрьского района Сергей Радько подвел промежуточные итоги реализации нацпроектов.

Глава Октябрьского района Самары Сергей Радько в рамках прямой трансляции на своей странице ВКонтакте подвел промежуточные итоги реализации национальных проектов. Так, в этом году более 300 жителей «серебряного возраста» воспользовались «Автобусом здоровья», который работает благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», и прошли медосмотры и консультации в «Центре здоровья» ГБУЗ «Самарская городская больница № 4». 

«Нацпроекты, инициированные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – это реальный инструмент развития всех ключевых сфер жизни в городе. В Октябрьском районе особое место занимает реализация проектов, связанных с социальной поддержкой жителей. Наш «Автобус здоровья» существует уже семь лет. В первую очередь им пользуются пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями здоровья, которым трудно самостоятельно добираться до учреждений здравоохранения. В следующем году совместно с больницей № 4 планируем эту работу продолжать», – отметил глава Октябрьского района Самары Сергей Радько.

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Октябрьском районе в 2025 году комплексно привели в порядок три дворовые территории: на улицах Подшипниковой, д. 16, д. 18 – Ерошевского, д. 45; Циолковского, д. 5, д. 7 – Невской, д. 4, д. 8; Подшипниковой, д. 19 – Ерошевского, д. 92. Жители этих дворов решили сделать новые детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, проезды, тротуары и парковочные карманы. Еще на четырех дворовых территориях по инициативе жителей отремонтировали проезды. В следующем году работы в рамках нацпроекта запланированы во дворах на ул. Революционной, д. 56; ул. Гагарина д. 8, д. 10 и ул. Больничной д. 16, д. 18, д. 20, д. 20А – этот перечень утвержден Правительством Самарской области.

Также в этом году в Октябрьском районе приступили к благоустройству двора дома № 3 по проспекту Ленина, который считается одним из самых протяженных многоквартирных домов в Самаре.                              
Главы районов Самары проводят «прямые линии» с жителями до декабря 2025 года включительно. Все желающие могут направлять свои вопросы на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» с пометкой «На эфир». Информация о прямых эфирах будет публиковаться в социальных сетях администрации Самары и администраций районов Самары.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

