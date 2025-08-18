Более 300 жителей губернии приняли участие в региональном этапе всероссийского марафона «Земля спорта»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак, где на спортивной площадке играли в футбол.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Для повышения рождаемости школьникам хотят сделать бесплатный проезд. И ввести бесплатные продленки.
Депутаты ГД разработали законопроект, по которому городской транспорт станет бесплатным для всех учеников
В Самаре завершается приемка школ к новому учебному году.
В Самаре разработают программу «Школьный двор»
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
К середине 2025 года в программе долгосрочных сбережений участвуют более 5 млн россиян, а объём накоплений превысил 365 млрд руб.
Интерес к господдержке по ПДС проявили россияне со средним уровнем дохода 
После богослужения священник совершил обряд окропления святой водой рабочих помещений Управления - акт духовной чистоты и защиты, традиционно совершаемый в православной практике для укрепления мира и порядка в местах служения.
В УФСИН СО прошёл молебен перед иконой преподобного Пимена Угрешского
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 300 жителей губернии приняли участие в региональном этапе всероссийского марафона «Земля спорта»

18 августа 2025 16:35
150
Состязания прошли по нескольким дисциплинам: силовой экстрим, комплекс ГТО, футбол и семейная эстафет.

В Кинель-Черкасском районе прошёл региональный этап соревнований всероссийского марафона «Земля спорта». В этом году участниками соревнований стали более 300 человек из 25 муниципальных образований региона. Состязания прошли по нескольким дисциплинам: силовой экстрим, комплекс ГТО, футбол и семейная эстафет.

Проект «Земля спорта», созданный для жителей сельских территорий, реализуется Минсельхозом России в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Уже третий год подряд он объединяет семьи, спортсменов и любителей активного образа жизни со всех уголков Самарской области. 

В муниципалитетах отборочные этапы стартовали ещё в марте. Победители собрались в Кинель-Черкасском районе, чтобы побороться за право представлять Самарскую область на всероссийском финале марафона.

«Мы за активный, спортивный образ жизни, — поделился глава семьи Искандаровых из Похвистневского района. — Занимаемся спортом, ведём хозяйство, и если на эстафете нужно будет подоить корову — мы справимся! Мы показываем подрастающему поколению, что со спортом нужно дружить, жить с ним. И это независимо от того, в городе ты или в селе. Спортом нужно заниматься всегда и везде!».

Для юных участников марафона на баскетбольной площадке легенда отечественного баскетбола, чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка Ольга Артешина провела мастер-класс по баскетболу.

Среди участников были как молодые спортсмены, так и ветераны спорта.

«С удовольствием приезжаю сюда уже второй год. Мне интересно участвовать, встречаться с друзьями, получать заряд хорошего настроения. Главное — быть в тонусе, не сидеть на месте!», — рассказал 69-летний Владимир Макаров из села Исаклы.

«Такие соревнования делают жителей наших сёл более сплочёнными, здоровыми и спортивными, — отметил исполняющий обязанности руководителя департамента растениеводства, механизации и мелиорации

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Акимов. — Это положительно сказывается не только на развитии спорта, но и на производственных показателях сельского хозяйства».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчёркивал, что развитие массового спорта — это «основное направление» работы областного правительства, которое напрямую влияет на качество и продолжительность жизни. 

Уже в ноябре 2025 года в Самарской области пройдёт международный форум «Россия — спортивная держава». Ожидается участие делегаций из дружественных стран общей численностью более трёх тысяч человек.

Победители регионального этапа «Земля спорта»:
Силовой экстрим:
Мужчины:
1-е место — Роман Горлов (Нефтегорский район)
2-е место — Павел Мельников (Волжский район)
3-е место — Игорь Акимов (Борский район)
Женщины:
1-е место — Евгения Ртищева (Кинель-Черкасский район)
2-е место — Екатерина Горбунова (Борский район)
3-е место — Галина Александрова (Клявлинский район)

ГТО:
Мужчины:
1-е место — Александр Субаев (Сергиевский район)
2-е место — Михаил Тумбаев (Волжский район)
3-е место — Денис Овчинников (Нефтегорный район)
Женщины:
1-е место — Мария Серенкова (Безенчукский район)
2-е место — Ирина Ковязина (Сергиевский район)
3-е место — Ольга Васькова (Клявлинский район)

Семейная эстафета:
1-е место — семья Гариповых (Камышлинский район)
2-е место — семья Искандаровых (Похвистневский район)
3-е место — семья Гориных (Волжский район)

Футбол:
1 место — команда Кинель-Черкасского района
2 место — команда Похвистневского района
3 место — команда Нефтегорского района

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
127
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
120
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
713
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
550
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
677
Весь список