Более 300 молодых семей Самары улучшат жилищные условия в 2024 году

375

В администрации Самары доложили о реализации программ по обеспечению отдельных категорий граждан жильем. Всего в этом году жилищные условия улучшат 335 самарчан и их семей, 235 человек уже получили выплаты на приобретение нового жилья.

«Самара намерена участвовать во всех программах, которые позволяют улучшить жилищные условия разных категорий жителей. Планируется, что каждый год число обладателей нового уютного жилья будет значительно увеличиваться. Важно, чтобы самарчане подбирали себе достойные квартиры, которые придутся им по душе, обустроили их под себя, обжились и были в нем счастливы», - сказал и.о. главы города Самары Иван Носков.

По одной из программ улучшения жилищных условий, 206 молодым семьям вручили свидетельства на выплату, до конца года сертификаты получат еще 99 семей.

Также в Самаре реализуется муниципальная программа, по которой семьи с пятью и более детьми могут получить жилищный сертификат. В 2024 участниками проекта стали четыре семьи.

По поручению и.о. главы Самары до конца года департамент управления имуществом администрации города должен представить перечень земельных участков, которые будут выделены стоящим в очереди семьям участников СВО.

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самары осуществляет ведение учета и предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья отдельным категориям граждан: это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, многодетные и молодые семьи, работники государственных и муниципальных учреждений и другие. Поддержка оказывается из федерального, областного и городского бюджетов. Более подробную информацию о каждой программе и порядке получения услуги можно узнать по телефонам: 8 (846) 310-31-35 (обеспечение жильем участников ВОВ, тружеников тыла, инвалидов, многодетных семьей), 8 (846) 310-31-36 (обеспечение жильем детей-сирот, работников бюджетной сферы, военнослужащих, уволенных в запас, вынужденных переселенцев), 8 (846) 333-00-67 (программа Молодая семья).

Фото: Администрация Самары