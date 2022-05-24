Более 30 тысяч семей Самарского региона получают новые выплаты на детей от 8 до 17 лет

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В Самарской области выплаты назначены на 43 488 детей, которые воспитываются в более чем 31 тысяче семей, по данным регионального отделения Пенсионного фонда России. Они уже начали получать выплаты за апрель и май. На эти цели перечислено 438,9 млн рублей. Рассмотрение заявлений и перечисление средств продолжается.

Речь идет о новых выплатах на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами, где среднедушевой доход на каждого не превышает размер регионального прожиточного минимума на ребенка. Если в семье несколько детей в возрасте от 8 до 17 лет, то пособие будут платить на каждого ребенка. Мера поддержки действует с 1 апреля, но получать выплаты семьи начали с 1 мая сразу за два месяца.

В семье Бекировых пятеро детей. На двоих из них, подходящих по возрасту, родители уже получили новую выплату.

«Подать заявление на выплаты было несложно, - рассказывает мама Анна. - Для этого я заполнила заявление на Госуслугах. Через несколько дней мне пришёл ответ, что я должна предоставить в соцзащиту оригинал свидетельства о браке, так как у нас ЗАГС иностранного государства. Я так и сделала. Через несколько дней пришёл ответ о том, что одобрили выплаты, а ещё через некоторое время я получила выплату за два месяца».

Размер пособия дифференцированный - от 5 769 до 11 538 рублей (50, 75 и 100% от величины прожиточного минимума) и рассчитывается по принципу комплексной оценки нуждаемости семьи как при назначении ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Будут учитываться доходы семьи, имущественная обеспеченность, занятость родителей.

Подать заявление на новую выплату можно через госуслуги или при личном обращении в Пенсионный фонд.

Напомним, что в Самарской области в текущем году семьям с детьми предоставляются 22 меры социальной поддержки, на реализацию которых предусмотрено 17, 52 млрд рублей.

С 2011 года выплачивается единовременная выплата при рождении третьего или последующего ребенка (семейный региональный капитал) в размере 100 000 рублей; с 2012 года – ежемесячная выплата на третьего и каждого последующего ребенка до трех лет, сейчас ее размер - 11 538 рублей. Также студенческая семья при появлении ребенка получает пособие 3 000 рублей, в 2018 году введена выплата на первого ребенка до 3 лет – 11 538 рублей, в 2020 году – ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, продолжается реализация акции «Подарок новорожденному», который получили уже 20 369 семей.