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Более 3 тысяч подростков трудоустроит молодежный центр «Самарский»

20 июня 2025 14:03
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Более 3 тысяч подростков трудоустроит молодежный центр «Самарский»

В Самаре продолжается кампания по трудоустройству школьников на летний период. Всего в течение трех месяцев молодежный центр «Самарский» обеспечит официальной работой более 3 тысяч детей от 14 до 18 лет. В июне уже трудоустроились 1200 человек.

«Работа в летние каникулы для школьников – это, прежде всего, возможность заработать свои первые деньги, что-то на них купить, исполнив давнюю мечту, или вложить в семейный бюджет. В любом случае каждый из них получает ценный трудовой опыт, и, уверен, начинает больше ценить труд взрослых, - отметил глава Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). - В приоритетном порядке трудоустраиваем подростков, состоящих на различных формах учета, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей, из семей участников специальной военной операции, но по итогу стараемся обеспечить работой всех желающих».

 Рабочий день юных самарцев составляет от четырех до семи часов в день, а заработная плата за полный отработанный месяц – 22 440 рублей.

 Отметим, что в настоящее время трудовые договоры с МЦ «Самарский» могут заключить те, кто планирует работать в июле. С 16 июля стартует предварительная запись для трудоустройства на август. Для оформления трудового договора необходим личный визит по адресу ул. Гагарина, 86 с полным пакетом документов (https://clck.ru/3MgyN5). График работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, пятница: с 9:00 до 16:00. Запись осуществляется по телефону: 8 (846) 262-52-47.

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