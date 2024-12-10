Более 2600 самарских семей получили единовременную выплату остатка средств материнского капитала

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Возможности материнского капитала были расширены: если его остаток не превышает 10 тысяч рублей, то обладатели сертификата могут получить его в виде единовременной выплаты. С сентября 2024 года Отделение СФР по Самарской области перечислило остатки средств материнского капитала уже 2614 семьям.

Подать заявление на получение средств можно на портале Госуслуг, в МФЦ или при обращении в любую клиентскую службу регионального Отделения СФР. Оно будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней, а перечисление выплаты производится не более 5 рабочих дней. Деньги поступают на указанный в заявлении банковский счет.

Отметим, неиспользованный остаток материнского капитала выплачивается вне зависимости от возраста ребенка и материального положения семьи. Потратить его можно на любые цели. Точную сумму оставшихся средств можно узнать в личном кабинете на портале Госуслуг, в ближайшей клиентской службе Отделения СФР по Самарской области или в МФЦ.

Получить дополнительную информацию можно по телефону единого контакт-центра Социального фонда России по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг – с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30).