Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская дума отменила ряд социальных льгот для депутатов и их семей
Самарская дума отменила ряд социальных льгот для депутатов и их семей
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
Бабье лето придет в Самарскую область в последней декаде сентября
Бабье лето придет в Самарскую область в последней декаде сентября
Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе «СВОё Дело. Самарская область»
Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе «СВОё Дело. Самарская область»
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
В Самарской области изменится расписание пригородных поездов
В Самарской области изменится расписание пригородных поездов
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
Более 24 тысяч человек умерли от экстремальной жары в Европе этим летом
Более 24 тысяч человек умерли от экстремальной жары в Европе этим летом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.84
-0.23
EUR 97.89
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе «СВОё Дело. Самарская область»

17 сентября 2025 12:30
71
Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе «СВОё Дело. Самарская область»

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» и региональный центр «Мой бизнес» дали старт программе «СВОё Дело» для ветеранов СВО и членов их семей. Проект направлен на развитие предпринимательских компетенций и даёт участникам инструменты для комфортного старта в бизнесе. 

Программа стартовала со встречи первой группы участников с кураторами проекта и предпринимателями-ветеранами СВО, которые уже сейчас успешно развивают свой бизнес. Сегодня уже более 250 человек подали заявку на участие в программе.

Оказание всесторонней помощи ветеранам в адаптации к мирной жизни является важной государственной задачей.

«Эту программу мы запустили, чтобы помочь ветеранам СВО и их семьям развить собственное дело и реализовать свои идеи уже в мирной жизни. Её цель — практическая. Будет дана не просто теория, а конкретные инструменты и знания», — акцентировал глава региона Вячеслав Федорищев

Региональная программа «СВОё Дело. Самарская область» реализуется при поддержке Правительства Самарской области и фонда «Защитники Отечества» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Комплексная программа состоит из нескольких модулей — это мотивационные встречи, разработка бизнес-идеи, практическое обучение, работа с наставником и др. 

Участники разработают индивидуальную карту развития бизнеса —пошаговый план запуска и развития своего дела, защитят свои проекты и получат дипломы, подтверждающие готовность к предпринимательской деятельности. Стать участником проекта можно, заполнив заявку до 6 октября 2025 года по ссылке: svoedelo.mybiz63.ru.

«Наша программа нацелена на то, чтобы ребята, пройдя обучение, понимали, какую поддержку они могут получить от государства, как правильно пользоваться этими инструментами, как найти нишу для самореализации. Программа длится 7 недель, она достаточно обширная. Знаем, что в нашем регионе ветераны СВО уже реализуют бизнес-проекты по разным направлениям, и хотим, чтобы их становилось всё больше», — отметил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк

Обучение пройдет на площадке регионального центра «Мой бизнес», слушатели освоят ключевые аспекты ведения бизнеса, включая меры государственной поддержки, финансовое планирование, налогообложение, работу с маркетплейсами, методы эффективного продвижения. Преподавателями программы выступят действующие предприниматели и бизнес-эксперты.

«Узнал от куратора по СВО об этой программе, хочу обучиться правильному ведению бизнеса. Есть идея – развитие туристического проекта и, надеюсь, здесь помогут освоить азы, помогут с реализацией. Нужная программа, на мой взгляд, потому что многие ветераны, вернувшись из зоны СВО, хотят реализовать себя, открыть своё дело, но не хватает знаний», — рассказал участник программы из Безенчукского района Александр Гошин.

Еще одним важным шагом в поддержке ветеранов СВО послужит соглашение, подписанное региональным центром «Мой бизнес» и самарским филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества». Оно предусматривает сотрудничество по вопросам информирования и консультирования участников специальной военной операции и их семей о мерах поддержки начинающих и действующих предпринимателей, а также проведение совместных мероприятий и проектов.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
78
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
77
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
198
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
323
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
412
Весь список