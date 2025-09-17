Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе «СВОё Дело. Самарская область»

71

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» и региональный центр «Мой бизнес» дали старт программе «СВОё Дело» для ветеранов СВО и членов их семей. Проект направлен на развитие предпринимательских компетенций и даёт участникам инструменты для комфортного старта в бизнесе.

Программа стартовала со встречи первой группы участников с кураторами проекта и предпринимателями-ветеранами СВО, которые уже сейчас успешно развивают свой бизнес. Сегодня уже более 250 человек подали заявку на участие в программе.

Оказание всесторонней помощи ветеранам в адаптации к мирной жизни является важной государственной задачей.

«Эту программу мы запустили, чтобы помочь ветеранам СВО и их семьям развить собственное дело и реализовать свои идеи уже в мирной жизни. Её цель — практическая. Будет дана не просто теория, а конкретные инструменты и знания», — акцентировал глава региона Вячеслав Федорищев.

Региональная программа «СВОё Дело. Самарская область» реализуется при поддержке Правительства Самарской области и фонда «Защитники Отечества» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Комплексная программа состоит из нескольких модулей — это мотивационные встречи, разработка бизнес-идеи, практическое обучение, работа с наставником и др.

Участники разработают индивидуальную карту развития бизнеса —пошаговый план запуска и развития своего дела, защитят свои проекты и получат дипломы, подтверждающие готовность к предпринимательской деятельности. Стать участником проекта можно, заполнив заявку до 6 октября 2025 года по ссылке: svoedelo.mybiz63.ru .

«Наша программа нацелена на то, чтобы ребята, пройдя обучение, понимали, какую поддержку они могут получить от государства, как правильно пользоваться этими инструментами, как найти нишу для самореализации. Программа длится 7 недель, она достаточно обширная. Знаем, что в нашем регионе ветераны СВО уже реализуют бизнес-проекты по разным направлениям, и хотим, чтобы их становилось всё больше», — отметил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Обучение пройдет на площадке регионального центра «Мой бизнес», слушатели освоят ключевые аспекты ведения бизнеса, включая меры государственной поддержки, финансовое планирование, налогообложение, работу с маркетплейсами, методы эффективного продвижения. Преподавателями программы выступят действующие предприниматели и бизнес-эксперты.

«Узнал от куратора по СВО об этой программе, хочу обучиться правильному ведению бизнеса. Есть идея – развитие туристического проекта и, надеюсь, здесь помогут освоить азы, помогут с реализацией. Нужная программа, на мой взгляд, потому что многие ветераны, вернувшись из зоны СВО, хотят реализовать себя, открыть своё дело, но не хватает знаний», — рассказал участник программы из Безенчукского района Александр Гошин.

Еще одним важным шагом в поддержке ветеранов СВО послужит соглашение, подписанное региональным центром «Мой бизнес» и самарским филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества». Оно предусматривает сотрудничество по вопросам информирования и консультирования участников специальной военной операции и их семей о мерах поддержки начинающих и действующих предпринимателей, а также проведение совместных мероприятий и проектов.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.