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Более 250 волонтеров наградят за организацию голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» в Самаре

16 июля 2025 17:03
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Более 250 волонтеров наградят за организацию голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» в Самаре

Всего с 21 апреля по 12 июня на девяти очных площадках в этой работе было задействовано более 250 добровольцев. 

 В районных администрациях, а также на базе Ресурсного центра добровольчества Самарской области волонтерам вручают благодарственные письма и памятные подарки. 

«Несмотря на то, что основная часть голосования по «Формированию комфортной городской среды» проходит в онлайн-формате, работа волонтеров -  яркий пример того, как важно участие активных горожан в масштабных проектах федерального уровня. Это возможность вместе сделать наш город еще лучше – для себя, для своих родителей и детей, - отметил глава города Самара Иван Носков.  – Каждый из добровольцев не пожалел своего личного времени, каждый обладает большим терпением и желанием помогать. Благодарю за ваш труд и, уверен, впереди у нас еще много проектов!»

 В 2025 году в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» приняли участие порядка 230 тысяч жителей, большая часть голосов (46 559 голосов) была отдана за продолжение благоустройства парка «Воронежские озера» в Промышленном районе. На втором месте по количеству голосов - парк Щорса, на третьей позиции - сквер у ДК «Искра». Данные проекты будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

В пунктах на базе МФЦ, торговых и торгово-развлекательных центров, отделений пенсионного и социального фонда РФ по Самарской области добровольцы рассказывали о программе благоустройства и о каждом проекте, заявленном на голосование, консультировали горожан и помогали им проголосовать.

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