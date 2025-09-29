Я нашел ошибку
Главные новости:
Юные артисты поддержали воинов тем, чем может поддержать артист – словом и музыкой, которая способна проникнуть в самое сердце и разбудить эмоции.
Студенты-волонтеры провели концерт для участников СВО в госпитале поселка Рощинский
Благодаря нацпроекту жители села Заволжье будут получать помощь в современных условиях.
В селе Заволжье возводится новый ФАП
Заседание было посвящено вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ
Мероприятие на ведущих концертных площадках региона собрало тысячи поклонников творчества великого композитора.
В губернии с большим успехом прошел VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
Продукция предприятия, созданного самарскими патриотами, демонстрирует высокий потенциал отечественного ОПК.
Участник «Школы героев» представил самарские FPV-дроны «Буревестник» на выставке ИННОПРОМ в Минске
Событие стало ярким празднованием Международного Дня туризма и новой визитной карточкой региона.
Более 25 000 человек посетили гастрофестиваль «Самара со вкусом»
Всего члены жюри отсмотрели постановки 12 театральных коллективов из девяти городов Приволжского федерального округа.
10 наград получили театры Самары на фестивале «Волга театральная»
Более 350 объектов социальной сферы уже подключено к отоплению.
С 1 октября в Самаре начнут подключать к отоплению многоквартирные дома
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 25 000 человек посетили гастрофестиваль «Самара со вкусом»

29 сентября 2025 19:08
166
Событие стало ярким празднованием Международного Дня туризма и новой визитной карточкой региона.

Событие стало ярким празднованием Международного Дня туризма и новой визитной карточкой региона.

27 и 28 сентября 2025 года на набережной Самары, в районе бассейна ЦСК ВВС, прошел первый в регионе масштабный гастрономический фестиваль «Самара со вкусом». За два дня его посетили более 25 000 гостей.

Мероприятие было реализовано в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Организаторами фестиваля выступили министерство туризма Самарской области и администрация г.о. Самара.

Фестиваль объединил более 50 участников: муниципальные образования, рестораторы, владельцы кафе, производители локальной продукции, а также торговые сети. На мероприятии можно было отведать настоящей волжской кухни, попробовать блюда, приготовленные из местных продуктов. Всего было выпито 14 225 тысяч кружек кофе, чая, соков, лимонадов и съедено более 10,5 тонн вкусной еды.

Помимо гастрономической составляющей для гостей фестиваля была организована яркая концертная программа с участием самарских коллективов, а также известных артистов России. Участники мероприятия могли принять участие в мастер-классах от партнеров фестиваля и известных шеф-поваров, обсудить гастрономические тренды с известными фуд-блогерами, насладиться театральными постановками, посмотреть кино под открытым небом и заняться йогой в специально оборудованном шатре.

«Очень важно, что здесь собрались представители не только Самары, но и районов и городов области. Самарская область богата фестивалями. Теперь мы решили попробовать провести и первый гастрономический фестиваль. Хочу сказать слова благодарности всем, кто пришёл посмотреть, попробовать, послушать, поучаствовать в активностях, и всем организаторам такого праздника. Считаю, что первая попытка получилась», – поприветствовал гостей вице-губернатор Дмитрий Яковлев.

Все гости фестиваля могли принять участие в народном голосовании и отдать свой голос за «самое самарское блюдо», которое, по их мнению, ярче всего передавало вкус Самарской области. Среди блюд, участвовавших в голосовании, было множество кулинарных предложений: от раков волжской варки, до плова с индейкой местного производства, а также вкуснейших самарских десертов. В голосование приняло участие порядка 5 тысяч человек. Народным признанием и выбором гостей стала шаурма с волжским судаком и соусом из раковых шеек от одного из известных самарских ресторанов.

На фестивале была организована зона гостеприимства, где можно было ознакомиться с туристическим потенциалом Самарской области, узнать о достопримечательностях, маршрутах и туристических программах, реализуемых на территории региона, узнать программу фестиваля «Самара со вкусом», а также принять участие в тематических викторинах с розыгрышем призов. Совместно с Почтой России на площадке работала туристическая почта, где каждый гость фестиваля мог отправить тематическую открытку своим родственникам и друзьям с приглашением в Самарскую область.

«Работая над разработкой концепции фестиваля «Самара со вкусом», мы хотели показать разнообразие гастрономии региона, презентовать волжскую кухню, объединить многообразие региональных специалитетов и мероприятий, проходящих в Самарской области. Планируем, что мероприятие станет ежегодным и с каждым годом будет привлекать все больше внимания гостей и партеров к региону, что поспособствует увеличению туристического потока», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева и отдельно поблагодарила команду организаторов фестиваля, отметив, что без их помощи было бы невозможно провести настолько масштабное мероприятие.

Программа и активности фестиваля были настолько разнообразны, что могли заинтересовать гостей разной возрастной категории. Были организованы детские зоны, разработаны программы для профессионалов в виде сцены «Кухня», а также специально для участников серебряного возраста была подготовлена специальная акция, на которой они под руководством шеф-повара фестиваля Ивана Родионова приготовили 50 килограммов кабачковой икры из местных продуктов. Символом фестиваля стал повар Пирожок, образ которого был взят с шеф-повара Самарской области.

«Туризм развивается в городе большими шагами. Уверен, что проведение такого фестиваля может стать хорошей традицией и привлечь в наш город ещё больше гостей. Получился настоящий праздник, на который пришли семьями. Я видел, с каким почтением повара и производители рассказывали о своей продукции – это очень ценно для всех нас», – отметил глава Самары Иван Носков.

 

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Юные артисты поддержали воинов тем, чем может поддержать артист – словом и музыкой, которая способна проникнуть в самое сердце и разбудить эмоции.
29 сентября 2025, 21:11
Студенты-волонтеры провели концерт для участников СВО в госпитале поселка Рощинский
Юные артисты поддержали воинов тем, чем может поддержать артист – словом и музыкой, которая способна проникнуть в самое сердце и разбудить эмоции. Общество
35
Мероприятие на ведущих концертных площадках региона собрало тысячи поклонников творчества великого композитора.
29 сентября 2025, 19:36
В губернии с большим успехом прошел VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
Мероприятие на ведущих концертных площадках региона собрало тысячи поклонников творчества великого композитора. Культура
115
Всего члены жюри отсмотрели постановки 12 театральных коллективов из девяти городов Приволжского федерального округа.
29 сентября 2025, 19:03
10 наград получили театры Самары на фестивале «Волга театральная»
Всего члены жюри отсмотрели постановки 12 театральных коллективов из девяти городов Приволжского федерального округа. Общество
131
В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
217
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
339
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
491
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1219
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
535
Весь список