Более 20 тысяч заявок подано на дополнительный набор в программу «Время героев»

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С момента начала дополнительной регистрации участников отбора в программу «Время героев» было зарегистрировано более 20 тысяч человек. Общее число заявок на отбор в программу составило почти 65 тысяч.

Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12:00 по московскому времени. До этого времени также необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. Результаты отбора станут известны после обработки всех результатов.

На сегодня уже 18 участников первого потока федеральной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

В Самарской области финалист программы «Время героев» Константин Яшин назначен Генеральным директором Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «САМАРА».

Вслед за федеральной программой «Время героев» аналогичные программы стартуют во всех российских регионах. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул важность этого процесса: «Темпы регистрации на программу «Время героев» говорят сами за себя. Программа востребована и очень актуальна. Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне».

Программа Самарской области «Школа героев» реализуется по решению Губернатора Вячеслава Федорищева. Программа направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных госкомпаниях, преимущественно на самарской земле. Участниками первого потока стали 45 человек. На старте программы они прошли диагностику компетенцией по методике президентской платформы «Россия - страна возможностей». По итогам тестирования сформированы персональные паспорта с индивидуальным треком развития.

Ветераны СВО - участники проекта «Школа героев» уже на практике применяют полученные знания и имеющийся опыт - по решению главы региона они стали кураторами руководителей муниципалитетов, членов регионального правительства и различных органов власти.

Программа «Школа героев» не будет иметь ограничений по времени. Обучение смогут пройти и те военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне СВО.

Фото: минтруда СО