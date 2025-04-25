Более 20 млн человек оформили электронную подпись в «Госключе»

«Госключ» — это приложение, в котором можно безопасно подписывать документы. Сертификат электронной подписи в нём бесплатно оформили уже 20,8 млн человек.
Кто пользуется «Госключом»
В приложении можно создать как усиленную неквалифицированную (УНЭП), так и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Первая применяется в ограниченном количестве ситуаций, второй можно подписывать любые документы.
Сколько выдано сертификатов электронной подписи
Что чаще подписывают УКЭП
Что чаще подписывают УНЭП
Сейчас с «Госключом» можно получить почти 500 государственных услуг и сервисов, требующих подписания электронной подписью. Его интегрировали в свои бизнес-процессы уже 1,5 тыс. коммерческих компаний.
Сервис развивается в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».