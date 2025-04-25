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Более 20 млн человек оформили электронную подпись в «Госключе»

25 апреля 2025 13:11
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Более 20 млн человек оформили электронную подпись в «Госключе»

«Госключ» — это приложение, в котором можно безопасно подписывать документы. Сертификат электронной подписи в нём бесплатно оформили уже 20,8 млн человек.

Кто пользуется «Госключом»

  • • 48,6% — женщины
  • • 51,4% — мужчины
  • • 39 лет — средний возраст владельца сертификата электронной подписи

В приложении можно создать как усиленную неквалифицированную (УНЭП), так и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Первая применяется в ограниченном количестве ситуаций, второй можно подписывать любые документы.

Сколько выдано сертификатов электронной подписи

  • • 1,8 млн — УКЭП
  • • 22,1 млн — УНЭП

Что чаще подписывают УКЭП

  • • заявления на получение госуслуг
  • • сделки с недвижимостью, заключаемые с застройщиками и при участии банков
  • • документы, отправленные себе на подпись с помощью сервиса Госуслуг
  • • документы для регистрации бизнеса
  • • таможенные декларации

Что чаще подписывают УНЭП

  • • заявления на получение госуслуг
  • • договоры связи
  • • документы, отправленные себе на подпись с помощью сервиса Госуслуг
  • • кадровые документы
  • • заявления в негосударственные пенсионные фонды

Сейчас с «Госключом» можно получить почти 500 государственных услуг и сервисов, требующих подписания электронной подписью. Его интегрировали в свои бизнес-процессы уже 1,5 тыс. коммерческих компаний.

Сервис развивается в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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