Более 20 млн человек оформили электронную подпись в «Госключе»

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«Госключ» — это приложение, в котором можно безопасно подписывать документы. Сертификат электронной подписи в нём бесплатно оформили уже 20,8 млн человек.

Кто пользуется «Госключом»

• 48,6% — женщины

• 51,4% — мужчины

• 39 лет — средний возраст владельца сертификата электронной подписи

В приложении можно создать как усиленную неквалифицированную (УНЭП), так и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Первая применяется в ограниченном количестве ситуаций, второй можно подписывать любые документы.

Сколько выдано сертификатов электронной подписи

• 1,8 млн — УКЭП

• 22,1 млн — УНЭП

Что чаще подписывают УКЭП

• заявления на получение госуслуг

• сделки с недвижимостью, заключаемые с застройщиками и при участии банков

• документы, отправленные себе на подпись с помощью сервиса Госуслуг

• документы для регистрации бизнеса

• таможенные декларации

Что чаще подписывают УНЭП

• заявления на получение госуслуг

• договоры связи

• документы, отправленные себе на подпись с помощью сервиса Госуслуг

• кадровые документы

• заявления в негосударственные пенсионные фонды

Сейчас с «Госключом» можно получить почти 500 государственных услуг и сервисов, требующих подписания электронной подписью. Его интегрировали в свои бизнес-процессы уже 1,5 тыс. коммерческих компаний.

Сервис развивается в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».