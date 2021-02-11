Более 1700 самарских призывников отправились на военную службу по итогам осеннего призыва

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От службы уклонились 120 молодых людей.

Самарская область держит лидирующие позиции в Центральном военном округе по количеству здоровых призывников. 80 процентов граждан соответствующего возраста годны для прохождения службы в рядах вооруженных сил, сообщает ТРК Терра.

По итогам осенней призывной кампании через медицинские комиссии прошло более 14 тысяч молодых людей. Из них больше 11 тысяч по состоянию здоровья могут служить практически без каких-либо ограничений. Почти 2,5 тысячи признали ограниченно годным, тех, кто временно не годен, либо полностью освобожден от призыва по медицинским показателям меньше 400. В целом Самарская область держит лидирующие позиции в Центральном военном округе по количеству здоровых молодых людей.

Цифры журналистам озвучил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин. В призывных пунктах соблюдать социальную дистанцию проблематично, сохранить здоровье будущих солдат и не допустить распространения коронавирусной инфекции удалось благодаря специальным мерам, принятым министерством обороны и правительством Самарской области.

- Все призывники, которые прибывали для проведения мероприятий, связанных с призывом, обязательно обеспечивались средствами индивидуальной защиты, проводилась дезинфекция помещений в обязательном порядке. Непосредственно на отправку, когда ребят призывали, с ними тоже проводили мероприятия медицинского осмотра в плане наличия признаков коронавирусной инфекции. Только после этого осуществлялась посадка в автобусы, – рассказал военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин.

Уже прибывшие на сборный пункт призывники вместе с руководящим составом сдавали экспресс-тесты на коронавирус. Всего в конце года защищать Родину отправились более 1700 человек. Основную массу направили в сухопутные и воздушно-космические войска. Успевших получить высшее образование распределили на должности, связанные с их специальностями. Два призывника отправились в научные роты в Санкт-Петербурге. Пятнадцать - будут служить в президентском полку. Большая часть молодых людей, получивших отсрочку - это студенты.

- Порядка 80 процентов ребят продолжают обучение, то есть им предоставлена отсрочка, связанная с обучением либо в высших учебных заведениях, либо в учебных заведениях среднего профессионального образования. То есть они проходят службу и по окончании, соответственно, обучения будет принято решение о призыве или об освобождении, - отметил военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, новшества во время призывной комиссии коснулись не только ситуации с коронавирусом. В этот раз в самарские части призвали 30 человек из Волжского казачьего общества. Такое решение было принято для популяризации идей казачества в области. В осенний призыв от службы уклонились 120 молодых людей. Их дела направлены в Следственный комитет.

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