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Более 1500 человек приняли участие в XIII Молодежном форуме Приволжского федерального округа «иВолга» в Самаре

30 июля 2025 12:01
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Более 1500 человек приняли участие в XIII Молодежном форуме Приволжского федерального округа «иВолга» в Самаре

28 июля в Самарской области завершился XIII Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга». В этом году он объединил более 1500 молодых людей из 80 регионов России и 11 представителей 9 зарубежных государств. 

 Церемонию закрытия посетили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава города Самара Иван Носков.

 В течение пяти дней участники работали по 7 образовательным профилям — от науки и IT до патриотизма и управления, участвовали в сюжетной игре, соединившей историческое прошлое и будущее России, в творческих и профессиональных состязаниях. Так, одним из них стал конкурс региональной песни-визитки среди 14 регионов ПФО — «Голоса иВолги», где команда Самарской области завоевала серебро. 

«Для молодежи важны маленькие и большие победы и достижения, каждое соревнование – это возможность явить себя миру или достичь успеха в команде. Молодежный форум «иВолга» дает ребятам именно то, что им так необходимо для личностного роста – общение, азарт, возможность самореализации, обмен впечатлениями. И ценный опыт, который они впоследствии повезут в свои города и передадут своим друзьям»,
 - отметил глава города Самара Иван Носков. (https://t.me/ivan_noskov_samara)

Также на форуме состоялась публичная защита проектов в рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты. В этом году грантовую поддержку на общую сумму 4 880 000 рублей на реализацию своих социальных проектов получили 11 участников из разных уголков России.

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