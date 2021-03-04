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Более 130 участников: у самарцев есть возможность увидеть свою маслену на площади Куйбышева

4 марта 2021 11:07
225
Более 130 участников: у самарцев есть возможность увидеть свою маслену на площади Куйбышева

В Самаре продолжается конкурс «Самарская Маслена - гостья дорогая!». С 20 февраля поступило более 130 заявок – свои работы представили как творческие коллективы, так и индивидуальные авторы.
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 марта (включительно) по электронной почте: samara.maslena@gmail.com. Профессиональное жюри выберет лучшие работы и в конце масленичной недели - 13 и 14 марта они украсят площадь Куйбышева. Кроме того, авторов маслен отметят памятными дипломами, а победителей - призами.
 
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо изготовить ростовую куклу Маслену, которая будет соответствовать одной из номинаций:  «Оригинальное и самобытное авторское решение», «Соблюдение народных традиций обрядовой куклы», «Обрядовая кукла: современный взгляд» и «Эко-кукла».

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