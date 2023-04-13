Более 130 работодателей представят свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Самарской области

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14-15 апреля пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Такое мероприятие проводится впервые. Цель ярмарки - объединить соискателей и работодателей. Участники смогут пообщаться сразу с несколькими потенциальными работодателями и выбрать дальнейший профессиональный путь.

«Региональный этап ярмарки пройдет одновременно на 940 площадках страны. По традиции местами для встречи работодателей и соискателей станут центры занятости, колледжи, вузы и другие площадки. Планируется, что мероприятие смогут посетить около 300 тысяч человек. У каждого субъекта своя программа, которая разработана с учетом специфики локального рынка труда», - отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

В Самарской области ярмарка пройдет на 18 площадках в городах региона и в трех районах: Кинель-Черкасском, Красноярском и Нефтегорском. Свои вакансии представят более 130 работодателей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, посещая предприятия региона, всегда обращает внимание на их кадровые потребности, и органы власти оказывают предприятиям поддержку в решении вопроса обеспечения кадрами. Всероссийская ярмарка дает предприятиям дополнительную возможность найти новых сотрудников.

В рамках мероприятия, помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей центров занятости, также будут проводиться мастер-классы, семинары и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом. Карьерные и кадровые консультанты центров занятости, а также независимые эксперты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства. На трех площадках в Самаре пройдут мероприятия Клуба занятой молодежи, для участников выездной рекрутинг проведут эксперты промышленных предприятий Самарской области, в том числе ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Авиакор-авиационный завод», ОАО «ЕПК Самара», а также Сбербанка и Авито.

Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Самарской области завершится автопробегом, в котором примут участие представители службы занятости и крупных предприятий региона.