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Более 100 тысяч школьников Самарской области приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

15 октября 2024 15:21
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Задания олимпиады моделируют реальные ситуации на дороге, и участники должны найти правильное безопасное решение.

Ученики Самарской области принимают участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая ежегодно проходит при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году она стартовала 24 сентября и завершится 27 октября. За три недели в образовательном соревновании приняли участие 101,1 тысяч школьников Самарской области, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года (60 тысяч учеников).

Пройти олимпиаду можно образовательной платформе «Учи.ру». Зарегистрироваться и принять участие в образовательном соревновании может каждый ученик с 1 по 9 классы. Олимпиада позволяет проверить и повысить знания основ правил дорожного движения у ребят школьного возраста. Выполнять задания можно в домашних условиях при участии родителей.

Задания олимпиады моделируют реальные ситуации на дороге, и участники должны найти правильное безопасное решение. Для разных возрастных категорий продуманы задания соответствующей сложности. Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители – грамоты и дипломы.

Организаторами мероприятия выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».  Несмотря на то, что дороги вблизи школ и детских садов становятся безопаснее, профилактика была и остается действенным инструментом предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

«Безопасность детей – один из наших главных приоритетов. В этом направлении по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведем комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране, при этом многое уже сделано», – говорит заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«При формировании перечня объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» школьные маршруты — всегда в приоритете. В этом году благодаря нацпроекту мы планируем привести к нормативу 920 таких объектов общей протяженностью 3,1 тыс. км. Это улицы в населенных пунктах, а также участки региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, по которым курсируют школьные автобусы», — отмечает руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В Самарской области в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 207 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям, в том числе 22 участка протяженностью 33,4 км в Самаре и 2 участка в Тольятти протяженностью 3,2 км. Работы на большинстве объектов завершены к 1 сентября.

 

Фото:   freepik.com

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