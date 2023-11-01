Более 100 тысяч человек стали участниками конкурса «Это у нас семейное» в ПФО

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С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» заявки на участие в нем от Приволжского федерального округа подали свыше 100 тысяч человек – это более 20 тысяч семей. Всего же в самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» участвуют более 70 тысяч семей – это свыше 400 тысяч человек из всех 89 регионов Российской Федерации вместе с родственниками, проживающими более чем в 60 зарубежных государствах. Прием заявок проходит на сайте этосемейное.рф до 4 ноября 2023 года.

О своем желании участвовать в новом конкурсе «Это у нас семейное» заявили свыше 100 тысяч человек из всех регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, – это более 20 тысяч семей. Рейтинг регионов ПФО по количеству участников возглавляет Республика Башкортостан (13,7%), Самарская (11,2 %) и Нижегородская области (10,5%), а также Республика Татарстан (10,4%). Далее по списку расположились Пензенская область (9%), Пермский край (8,9%), Республика Удмуртия (6,3%), Оренбургская область (6,2 %), Саратовская область (6,2%), Республика Мордовия (4,7%), Республика Чувашия (3,7%) Ульяновская область (3,6%), Кировская область (3,4%) и Республика Марий Эл (2,2%). Всего же от ПФО подано 105 408 заявок (21,2 % от общего количества).

«В нашем конкурсе принимают участие прекрасные, без исключения, семьи. Получая заявки, мы узнаем о многих замечательных семейных традициях, в том числе и в Приволжском федеральном округе. Например, в семье Гуниных из Нижегородской области уже три поколения празднуют день свадьбы в одну дату – 21 сентября. А семью Завалишиных из села Сухая Вязовка Самарской области конкурс сподвиг устроить семейную встречу, на которой присутствовали представители пяти поколений рода Безгиных и Багрянцевых. Надеемся, что такие встречи станут традиционными, а множество других семей нашей страны, благодаря конкурсу «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», вспомнят о своих традициях и даже смогут создать новые!», – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

До окончания регистрации участников конкурса «Это у нас семейное» остается меньше недели – она завершится 4 ноября 2023 года. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.