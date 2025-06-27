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Более 100 событий уже объединили проекты «Самарский движ» и «Лето в городе»

27 июня 2025 14:03
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Более 100 событий уже объединили проекты «Самарский движ» и «Лето в городе»

Все лето в Самаре при поддержке администрации города проходят уличные мероприятия в рамках проектов «Самарский движ» и «Лето в городе». 

В городских парках, на набережной и других общественных пространствах уже состоялось более 100 событий: это бесплатные спортивные тренировки, творческие мастер-классы, кинопоказы под открытым небом в кинотеатре «Филин» и др. 

Полная программа мероприятий в рамках проектов «Самарский движ» и «Лето в городе» на неделю доступна на сайте администрации Самары. 

Также ежедневно афиши мероприятий публикуются в группе администрации города ВКонтакте https://vk.com/samaraadm.

Фото: горадминистрация

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