Более 100 событий уже объединили проекты «Самарский движ» и «Лето в городе»

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Все лето в Самаре при поддержке администрации города проходят уличные мероприятия в рамках проектов «Самарский движ» и «Лето в городе».

В городских парках, на набережной и других общественных пространствах уже состоялось более 100 событий: это бесплатные спортивные тренировки, творческие мастер-классы, кинопоказы под открытым небом в кинотеатре «Филин» и др.

Полная программа мероприятий в рамках проектов «Самарский движ» и «Лето в городе» на неделю доступна на сайте администрации Самары.

Также ежедневно афиши мероприятий публикуются в группе администрации города ВКонтакте https://vk.com/samaraadm.

Фото: горадминистрация