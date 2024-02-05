Более 100 млн россиян пользуются Госуслугами

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Россия входит в число лидеров по уровню внедрения базовых государственных электронных систем.

Правительство РФ продолжает проводить системную работу в сфере цифровизации госуправления. Развивается облачная государственная экосистема. Она, как и международные аналоги, предоставляет пользователям платформенные сервисы, необходимые для функционирования информационных систем.

При создании сервисов ведомств применяются типовые решения. Это позволяет собирать любые информационные системы по принципу конструктора.

Идет переход на крупные платформы на основе государственной автоматизированной системы управления и электронного бюджета. Есть продукты, повышающие прозрачность администрирования и регулирования.

«Наличие всех этих решений позволяет России входить в число лидеров по уровню внедрения базовых государственных электронных систем – так называемого электронного правительства. Это подтверждено рейтингом Всемирного банка по цифровой трансформации органов власти в это непростое время. И мы будем совершенствовать все имеющиеся наработки», – подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Расширяется также функционал портала госуслуг. Сейчас его используют более 100 млн человек, а за год оказывается около 300 млн услуг.

