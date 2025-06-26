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Более 10 тысяч жителей Волжского района будут получать помощь в современных условиях

26 июня 2025 11:28
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Более 10 тысяч жителей Волжского района будут получать помощь в современных условиях

Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Волжском районе возводят 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебную амбулаторию. Теперь местные жители будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в современных условиях.

На сегодняшний день в поселке Подстепновка уже возведен каркас  и установлена кровля здания современного ФАПа. В поселках Журавли и Зелененький ведутся внутренние отделочные работы медицинских пунктов. В поселке Пахарь земельный участок готовят к проведению геодезической разбивки, а начало строительных работ современного ФАПа в селе Белозерки планируется в ближайшее время. Все это повысит доступность оказания медицинской помощи для 2,5 тысяч местных жителей.

«Возведение новых модульных зданий – это важный шаг в развитии сельской инфраструктуры. Кроме того, благодаря дополнительно выделенным средствам по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в Рощинском,  население которого составляет около 8 тысяч жителей, запланировано возведение врачебной амбулатории. В настоящее время идет подготовка земельного участка к строительным работам», - отметил главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году будут возведены более 60 новых  модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

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