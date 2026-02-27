Бразилец спасся от собак благодаря взорвавшемуся смартфону

Житель бразильского города Каскавел (штат Парана) необычным образом спасся от агрессивных псов. Ему помог внезапно взорвавшийся аккумулятор мобильного устройства, лежавшего в шортах. Информация об этом инциденте появилась на портале Oddity Central.

Происшествие случилось в начале февраля. Автомеханик по имени Рейнальдо направлялся к месту работы, когда на него внезапно напали две крупные собаки. Бразилец попытался защититься от животных. «Один из псов целился мне прямо в горло. Я отбился, и тогда зверь попробовал вцепиться в ногу, но вместо этого сомкнул челюсти на телефоне в кармане. Батарея тут же взорвалась. Это было страшно, но именно этот взрыв подарил мне жизнь. Настоящее чудо», - поделился пережитым мужчина.

Несмотря на полученный ожог, детонация элемента питания отпугнула животных, что позволило пострадавшему вырваться и скрыться. После этого Рейнальдо обратился в полицию. Выяснилось, что собаки были домашними. Однако бразилец принял решение не предъявлять их владельцам судебных исков, поскольку те принесли извинения, компенсировали расходы на лечение и приобрели для него новый смартфон, пишет МК.