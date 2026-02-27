Я нашел ошибку
В Самаре женщина зарегистрировала 56 иностранцев в одной комнате
Только в 10% компаний в Самаре есть собственные программы поддержки сотрудниц в декрете
Две трети самарских компаний займутся эмоциональным здоровьем своих сотрудников в 2026 году
В Госдуме напомнили о последствиях невыплаты алиментов на содержание детей
Бразилец спасся от собак благодаря взорвавшемуся смартфону
26 февраля психолог Сергей Ланг рассказал, что стремление к высоким доходам и страх упустить возможности приводят к тому, что к 35–40 годам люди теряют работоспособность, тогда как более спокойный подход позволяет лучше сохранять силы и добиваться успеха.
Психолог: «ленивые» добиваются успеха, потому что умеют экономить ресурсы
25 февраля в Тольятти горела квартира на седьмом этаже дома на бульваре Космонавтов. Хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами дыхательных путей.
Неисправная розетка едва не унесла жизнь хозяйки квартиры в Тольятти
На тольяттинской площадке инвестор планирует разрабатывать и производить дирижабли разного назначения.
Павел Финк в Тольятти принял участие в совещании по созданию технопарка «Дом дирижаблестроителей им. К.Э. Циолковского»
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Бразилец спасся от собак благодаря взорвавшемуся смартфону

Житель бразильского города Каскавел (штат Парана) необычным образом спасся от агрессивных псов. Ему помог внезапно взорвавшийся аккумулятор мобильного устройства, лежавшего в шортах. Информация об этом инциденте появилась на портале Oddity Central.

Происшествие случилось в начале февраля. Автомеханик по имени Рейнальдо направлялся к месту работы, когда на него внезапно напали две крупные собаки. Бразилец попытался защититься от животных. «Один из псов целился мне прямо в горло. Я отбился, и тогда зверь попробовал вцепиться в ногу, но вместо этого сомкнул челюсти на телефоне в кармане. Батарея тут же взорвалась. Это было страшно, но именно этот взрыв подарил мне жизнь. Настоящее чудо», - поделился пережитым мужчина.

Несмотря на полученный ожог, детонация элемента питания отпугнула животных, что позволило пострадавшему вырваться и скрыться. После этого Рейнальдо обратился в полицию. Выяснилось, что собаки были домашними. Однако бразилец принял решение не предъявлять их владельцам судебных исков, поскольку те принесли извинения, компенсировали расходы на лечение и приобрели для него новый смартфон, пишет МК.

В центре внимания
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
26 февраля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
26 февраля 2026  13:50
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
26 февраля 2026  13:38
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
26 февраля 2026  13:34
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
