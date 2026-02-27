С 1 марта вступает в силу закон о русификации

1 марта 2026 года вступит в силу закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве». Вся информация компаний для потребителей должна быть на русском языке: вывески, указатели, витрины, баннеры, листовки, сайты, мобильные приложения и т.д. За нарушение предусмотрен штраф: до 2500 рублей для физических лиц, до 20 000 рублей — для должностных, от 100 000 до 500 000 рублей — для юридических.

Закон не коснется названий брендов, зарегистрированных как товарный знак. Это, например, Fix Price, Zolla и Rostic’s. Тем не менее смена названий, редизайн вывесок и других физических носителей ждут 100 000–300 000 компаний по всей стране, оценивает руководитель Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР) Николай Васильев.

Компаниям придется поменять иностранные названия на русские и переделать все вывески, баннеры, листовки, а также сайты и страницы в соцсетях, где используются слова, не включенные в список заимствований — таких больше тысячи, говорят эксперты. Обновления может стоить крупным сетям несколько сотен миллионов рублей, пишет Форбс.

Иностранные слова, если речь не о товарном знаке, разрешается использовать только для дублирования. Так, рядом с вывеской «Дом здоровья» может стоять Health House. Это же правило действует для наименований на языках народов России, объясняет медиаюрист Дмитрий Григорьев: их нужно дублировать на русском даже там, где региональный язык приравнен к государственному. Названия должны быть одинаково заметны: написаны одним шрифтом, размером и регистром. При этом в случае с иностранными наименованиями просто заменить латинские буквы на кириллицу не получится. Нельзя писать «бьюти» вместо beauty, так как первое не указано как заимствование в утвержденных правительством словарях. Распространенных наименований вроде «барбершоп» или «коворкинг» в них тоже нет — их придется переводить на русский, объясняет бренд-юрист банка «Точка» Мария Суховарова.