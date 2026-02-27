Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%

В России стоимость обслуживания кредитных карт по итогам четвертого квартала 2025 года достигла рекордных за последние пять лет 50,1%. Такие данные 27 февраля приводят аналитики «Скоринг Бюро», с которыми ознакомилось РБК.

Отмечается, что за год полная стоимость кредита (ПСК) в этом сегменте подскочила на 17,5 процентного пункта. Предыдущий всплеск ставок наблюдался весной 2022 года, когда ПСК поднималась до 34,9% на фоне резкого повышения ключевой ставки. В 2023–2024 годах показатель стабилизировался в диапазоне 30,1–32,6%.

Нынешний рост начался в прошлом году: в первом квартале ПСК достигла 45,9% и продолжила увеличиваться, несмотря на последовавшее снижение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) РФ. Гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин пояснил, что основной драйвер роста ПСК — удорожание фондирования банков вслед за ключевой ставкой. Также на ставки влияют риск-модели кредиторов и поведение заемщиков, где доля клиентов, полностью гасящих задолженность внутри льготного периода, увеличивается, лишая банки значительной части доходов.

По предварительным данным за февраль, рост реальных ставок по кредитным картам приостановился. Рост стоимости кредитных карт сопровождался сжатием рынка. Как сообщало Объединенное кредитное бюро, по итогам 2025 года выдача карт сократилась на 43% в количественном и на 41% в денежном выражении.

Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
27 февраля 2026  09:42
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
26 февраля 2026  21:32
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
