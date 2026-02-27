В Госдуме напомнили о последствиях невыплаты алиментов на содержание детей

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что после введения реестра должников по алиментам 15–20% нарушителей выплатили денежные средства.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 26 февраля, парламентарий отметила, что раньше злостные неплательщики алиментов могли уклоняться от выплат, часто меняя работу, однако сейчас сделать это значительно сложнее. По ее словам, ситуацию улучшило создание единого реестра должников, который позволяет работодателям автоматически удерживать алименты из зарплаты.

Она отметила, что дополнительный эффект дали ограничения для должников, в том числе запрет на выезд за границу и возможность изъятия автомобиля.

При этом Бессараб подчеркнула, что новые ограничения нужно вводить осторожно, чтобы не лишать людей возможности зарабатывать и выплачивать алименты.