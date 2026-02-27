Я нашел ошибку
В Самаре женщина зарегистрировала 56 иностранцев в одной комнате
Только в 10% компаний в Самаре есть собственные программы поддержки сотрудниц в декрете
Две трети самарских компаний займутся эмоциональным здоровьем своих сотрудников в 2026 году
В Госдуме напомнили о последствиях невыплаты алиментов на содержание детей
Бразилец спасся от собак благодаря взорвавшемуся смартфону
26 февраля психолог Сергей Ланг рассказал, что стремление к высоким доходам и страх упустить возможности приводят к тому, что к 35–40 годам люди теряют работоспособность, тогда как более спокойный подход позволяет лучше сохранять силы и добиваться успеха.
Психолог: «ленивые» добиваются успеха, потому что умеют экономить ресурсы
25 февраля в Тольятти горела квартира на седьмом этаже дома на бульваре Космонавтов. Хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами дыхательных путей.
Неисправная розетка едва не унесла жизнь хозяйки квартиры в Тольятти
На тольяттинской площадке инвестор планирует разрабатывать и производить дирижабли разного назначения.
Павел Финк в Тольятти принял участие в совещании по созданию технопарка «Дом дирижаблестроителей им. К.Э. Циолковского»
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В Госдуме напомнили о последствиях невыплаты алиментов на содержание детей

120
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что после введения реестра должников по алиментам 15–20% нарушителей выплатили денежные средства.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 26 февраля, парламентарий отметила, что раньше злостные неплательщики алиментов могли уклоняться от выплат, часто меняя работу, однако сейчас сделать это значительно сложнее. По ее словам, ситуацию улучшило создание единого реестра должников, который позволяет работодателям автоматически удерживать алименты из зарплаты.

Она отметила, что дополнительный эффект дали ограничения для должников, в том числе запрет на выезд за границу и возможность изъятия автомобиля.

При этом Бессараб подчеркнула, что новые ограничения нужно вводить осторожно, чтобы не лишать людей возможности зарабатывать и выплачивать алименты.

В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
26 февраля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
739
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
447
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
26 февраля 2026  13:50
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
633
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
26 февраля 2026  13:38
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
424
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
26 февраля 2026  13:34
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
448
