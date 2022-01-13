Более 1 000 культурных событий в Самарской области в 2021 году состоялись благодаря волонтерам

124

Более 1 000 культурных событий в Самарской области в 2021 году состоялись благодаря волонтерской поддержке. Среди них такие знаковые для региона мероприятия как фестиваль набережных ВолгаФест, Тотальный диктант, Инклюзивный фестиваль. Много и негромких активностей, но от этого не менее значимых для жителей региона.

Рассказывает руководитель Региональной ресурсной площадки «Волонтеры культуры. Регион 63» Изотова Юлия:

«Стоит заметить, что быть волонтером культуры не так-то просто: нужно обладать и интеллектуальными знаниями, и организационными навыками. Поэтому волонтеры много учатся: гостеприимству, коммуникативным навыкам, умению рассказывать о событии, а значит делать классные фото и вдохновляющие видео. А если говорить об инклюзивных мероприятиях, в которых принимают участие, в том числе инвалиды-колясочники, то конечно же речь идет об особых навыках и компетенциях. И это обучение стало возможным благодаря национальному проекту «Культура».

У каждого из нас, жителей Самарской области есть выбор: стать брюзгливым критиком происходящего либо активным участником культурной жизни любимого края. Присоединяйтесь к команде волонтеров культуры, вас ждут на площадке Самарской областной библиотеки для молодежи по адресу: Самара, улица Ленина,14».

Фото: скриншот видео