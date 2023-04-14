благодаря участию в национальном проекте самарская компания сможет производить больше бетонных заводов

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В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом Владимиром Путиным. С помощью системы бережливого производства к концу 2024 года планируется достичь роста производительности труда на 5% в год.

Правительство Самарской области и Глава региона Дмитрий Азаров уделяют большое внимание реализации на территории области национального проекта, поскольку он способствует увеличению прибыльности предприятий, их экономической устойчивости, а в конечном итоге – повышению уровня жизни людей. Сейчас в губернии в национальном проекте «Производительность труда» участвуют уже 145 предприятий несырьевого сектора.

Компания «Элкон» девятнадцать лет производит бетонные заводы. Является лидером продаж в России. Это первый поставщик в России, предложивший рынку мобильный бетонный завод и сформировавший устойчивый спрос на данный вид. Только в Самарской области предприятие поставило 29 заводов. Тем не менее компания не останавливается на достигнутом, и продолжая свое развитие, активно участвует в национальном проекте.

«Каких результатов мы добились? На 40 процентов в течение полугода увеличился выпуск продукции, причем с помощью 2-3 рекомендаций и их отработки получился такой для нас большой результат», – прокомментировал управляющий ООО «Элкон» Леонид Жуков.

В течение шести месяцев на предприятии был оптимизирован процесс изготовления дополнительного оборудования для оснащения бетонных заводов. Эталонным стал участок сварки силосов.

В процессе диагностики и анализа производственного потока сотрудниками РЦК выявлен ряд проблем и зафиксированы их причины. После чего предприятию предложены решения бережливого производства, которые позволяют исключить потери.

Так, благодаря уточнению норм выработки, внедрению производственного анализа, перераспределению операций между работниками и организации рабочих мест по системе 5С увеличилась сменная выработка на посту сварки сегментов обечайки на 20%. За счет переорганизации рабочих мест на участке окрашивания сократилось время цикла узкого места потока с 2,5 дней до 1 дня. А перепланировка участка сварки и зачистки позволила сократить ожидание работниками крана. Кроме того, запущен проект по строительству нового цеха. Его планируется открыть в июле этого года.

Основная роль в достижении данного показателей национального проекта в Самарской области принадлежит Региональному центру компетенций в сфере производительности труда в Самарской области (РЦК). В марте 2023 года центр успешно прошел ежегодную сертификацию и подтвердил право быть оператором нацпроекта. Совместно с экспертами РЦК успешно внедрены инструменты бережливого производства на многих предприятиях региона. ООО «Элкон» в том числе.

«Руководство предприятия с самого начала проекта активно заинтересовано в повышении производительности труда. Благодаря этому совместно с рабочей группой нам удалось достичь хороших результатов. Увеличили выпуск продукции с 10-12 до 15 штук в месяц за счет увеличения пропускной способности узких мест в потоке, сокращения времени протекания процесса с 14 до 6 дней и снижению запасов в потоке с 977 до 866 штук», – рассказал о ходе реализации пилотного проекта руководитель проектов РЦК Илья Арискин.